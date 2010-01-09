آذربایجان شرقی نیازمند مرکز فروش محصولات صنایع دستی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی تورانلو صبح شنبه در نشست کارگروه گردشگری و صنایع دستی شهرستان اسکو با اشاره به ظرفیتهای استان و این شهرستان در تولید صنایع دستی، بر ضرورت حفظ و صیانت از این رشته ها تاکید کرد و گفت: با ایجاد شرکت مادر که کار تخصصی آن فروش صنایع دستی باشد می توان تا حدی معضل فروش این محصولات را رفع کرد.

وی افزود: باید با ایجاد انگیزه در بین هنرمندان سعی شود رشته های شاخص در زمینه هنر و صنایع دستی در کشور حفظ و این میراث به آیندگان انتقال یابد.

وی همچنین از راه اندازی شهرک های صنایع دستی در سه شهر تبریز ، اسکو و کوزه کنان شبستر خبر داد و گفت: مطالعه بازارچه شهرکهای صنایع دستی در این سه شهر انجام شده و در حال حاضر پیگیر اعتبارات استانی برای انجام زیر ساختهای آن هستیم که در صورت مساعدت مسئولان با ایجاد چنین شهرکی، ساماندهی هنرمندان فعال در زمینه صنایع دستی آغاز و بسیاری از مشکلات در این زمینه حل می شود.

تورانلو یکی دیگر از مزیتهای ایجاد چنین شهرک هایی را فروش و بازاریابی محصولات صنایع دستی و همچنین سرازیر شدن سرمایه و ارزش افزوده به منطقه عنوان کرد.

یونس فاتح، فرماندار اسکو نیز در این جلسه به امکانات موجود شهرستان در زمینه تولیدات صنایع دستی اشاره کرد و گفت: با حمایت از هنرمندان و افراد شاغل در حرفه های گوناگون صنایع دستی در این شهرستان، علاوه بر اشتغالزایی باعث تثبیت بازار کار و حرف های مرتبط با صنایع دستی خواهیم بود.

وی برگزاری گارگاههای آموزشی و همایش ها را در جهت حساس سازی مسئولان به نیازمندی ها و شناساندن ظرفیت ها و پتانسیل های شهرستان در زمینه تولیدات صنایع دستی مهم برشمرد و از آمادگی کامل شهرستان برای کمک به ایجاد شهرکهای صنایع دستی در این شهرستان خبر داد.

فاتح افزود: امکانات اولیه با هماهنگی شهرداریهای سه گانه شهرستان برای ایجاد شهرک صنایع دستی تدارک و در شورای برنامه ریزی جهت پیگیری و درخواست اعتبار برای انجام زیر ساختها مطرح خواهد شد.