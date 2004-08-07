برگزيدگان بخش مسابقه يازدهمين جشنواره مطبوعات معرفي مي شوند

به گزارش خبرنگار فرهنگي "مهر"، سرمقاله و يادداشت ، مقاله سياسي داخلي ، مقاله سياسي خارجي ، مقاله اقتصادي ، مقاله اجتماعي ، مقاله فرهنگي ، مقاله ادبي و هنري ، مقاله ورزشي ، مقاله معارف اسلامي ، مقاله علمي - تخصصي ، عكس ، طرح و گرافيك ، گزارش خبري ، گزارش تحقيقي ، گزارش تحليلي - توصيفي ، مصاحبه ، خبر ، تيتر ، طنز مكتوب ، طنز تصويري ، كودك و نوجوان ( ادبيات )، كودك و نوجوان (تصوير گري ، عكس ، گرافيك )، كودك و نوجوان ( گزارش ، گفتگو ، مقاله و خبر ) ، جدول و سرگرمي و بخش ويژه ، بخش هاي مختلف جشنواره مطبوعات امسال است .گزارش خبري با 73 نفر ، سرمقاله و يادداشت با 70 نفر و مقاله اجتماعي با 67 نفر بعد از بخش مصاحبه با 104 شركت كننده ، رده هاي بعدي بيشترين تعداد شركت كننده را داشتند ، كم ترين شركت كنندگان نيز به گرايش تصويرگري ، عكس و گرافيك مربوط به رشته كودك و نوجوان تعلق دارد كه تنها ده نفر شركت كننده داشته است .امسال براي نخستين بار داوري آثار ارسالي از سوي 1139 شركت كننده جشنواره مطبوعات را ، انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران بر عهده داشت .خبرهاي تكميلي و اسامي برگزيدگان متعاقبا منتشرمي شود.