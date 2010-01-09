12 هیئت ورزشی کرج جواز حضور در المپیاد ایرانیان را کسب کردند

مسئول دفتر مشترک هیئتهای ورزشی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با حضور کرج در رقابتهای سومین دوره المپیاد ایرانیان گفت: سازمان تربیت بدنی برای بالا بردن سطح کیفی مسابقات المپیاد ایرانیان امسال مسابقات را به صورت گزینشی آغاز خواهد کرد.

داوود عزیزی افزود: تمامی هیئت های ورزشی برای حضور در المپیاد باید در مسابقات گزینشی که توسط فدراسیون های مربوطه برگزار می شود شرکت کنند و در صورت کسب سهمیه به المپیاد راه خواهند یافت.

این مسئول اظهار داشت: در حال حاضر هیئت های کاراته، تکواندو، جودو، دو و میدانی، دوچرخه، اسکیت، بوکس، کشتی، قایقرانی ، والیبال، ژیمناستیک و شنا مجوز حضور در مسابقات المپیاد ایرانیان را در دریافت کرده اند و مابقی هیئت ها تا قبل از شروع المپیاد تکلیفشان روشن خواهد شد.

عزیزی در ادامه گفت: مسابقات المپیاد در دو شهربزرگ کشور برگزار خواهد شد و کرج میزبانی این رقابتها را امسال برعهده نخواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: سومین دوره المپیاد ایرانیان امسال در دو رده نوجوانان و جوانان برگزار می شود و ورزشکاران کرجی امسال نیز با تمام توان و قدرت در این مسابقات شرکت خواهند کرد و از عنوان قهرمان که سال گذشته بدست آوردند دفاع خواهند کرد.

کرج در سال گذشته از میان 31 استان مقام ششم را از آن خود کرده است و سومین دوره المپیاد ایران از دوم تا 12 بهمن ماه جاری با شر کت 31 استان برگزار خواهد شد.