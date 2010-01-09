مقدمات احداث کتابخانه آیت الله نجومی به سرعت باید فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی ظهر شنبه در جلسه ای که به منظور پیگیری و عمل به وصیت نامه حضرت آیت الله نجومی(ره) و تبدیل منزل مسکونی وی به کتابخانه در محل استانداری تشکیل شد، اظهار داشت: نام، یاد وخاطره حضرت آیت الله نجومی (ره) برای مردم استان کرمانشاه افتخار بزرگی است.

وی با اشاره به شخصیت والای مرحوم آیت الله نجومی(ره)، عنوان کرد: شخصیت ایشان برای جهان اسلام شناخته شده است و باید تمام تلاش خود را در جهت حفظ نام و یاد این عالم ربانی بکار ببندیم.

هاشمی تأکید کرد: هرچه سریعتر سازمان مسکن و شهرسازی با همکاری نهاد کتابخانه ها طرح مطالعاتی خود را در این خصوص ارائه دهند و شهرداری کرمانشاه نیز نسبت به تملک اماکن مسکونی و تجاری اطراف محل اقدامات لازم را انجام دهد.

وی ادامه داد: در صورت ارائه طرح مطالعاتی خوب برای این کتابخانه، تلاش خواهیم کرد تا این موضوع را جز یکی از مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت قرار دهیم و اعتباری را برای اجرای آن جذب کنیم.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: شرکت مسکن سازان منطقه غرب متعهد شده است که یک سوم از کل هزینه های طراحی و اجرای این کتابخانه را تقبل کند و این جای تقدیر و تشکر دارد.

در ادامه این جلسه در خصوص احداث مصلی بزرگ شهر کرمانشاه بحث و بررسی و مقرر شد استانداری مبلغ پنج میلیارد ریال جهت تأمین زمین از محل اعتبارات استانی پرداخت و بقیه را با توجه به اینکه ساخت این مصلی از مصوبات دور دوم سفر بوده است از محل اعتبارات ملی تأمین کند.

همچنین در این جلسه توسط اعضای حاضر موضوعات دیگری از جمله ساماندهی آرامگاه آیت الله نجومی (ره) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.