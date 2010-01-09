کودکِ آزار دیده بیرجندی تحویل اورژانس اجتماعی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، کارشناس دفتر امور آسیب ‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی خراسان جنوبی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از اطلاع از مورد کودک آزاری از طریق دادگستری تیم کارشناسان اورژانس اجتماعی اعزام شد که پس از طی مراحل قانونی و درمانی کودک در مراکز بهزیستی پذیرش شده و در حال مراقبت و حمایت است.

نسیم بوستانی افزود: کودک پس از تحویل از دادگستری به وسیله اورژانس اجتماعی به پزشکی قانونی و بیمارستان امام رضا (ع) اعزام شد و معاینات لازم انجام که با تشخیص پزشک نیازی به بستری شدن وجود نداشت از این ‌رو کودک به مرکز اورژانس اجتماعی ارجاع شده و پذیرش شد.

وی ادامه داد: سکینه چهار ساله مورد حمایت‌های روانی قرار گرفته و در حال حاضر وضعیت عمومی کودک مناسب است.

کارشناس دفتر امور آسیب‌ دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی خراسان جنوبی گفت: به علت حضور کودک در محیط آلوده به مواد مخدر احتمالا تاثیراتی از وابستگی به مواد مخدر در بدن مددجو وجود دارد که در حال پیگیری و درمان است.

بوستانی با بیان اینکه این کودک بدن و صورتش دارای سوختگی‌هایی است و دندان‌های جلویش نیز آسیب دیده است، افزود: سکینه دارای دو برادر و یک خواهر بوده که در معرض آسیب هستند از این‌ رو برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه به مقام قضایی پیشنهاد داده شده سرپرستی آنان پس از سلب حضانت والدین به بهزیستی واگذار شود.

وی تصریح کرد: سازمان بهزیستی به عنوان یک سازمان حمایتی، خدمات متفاوتی به افراد آسیب دیده و یا در معرض آسیب ارائه می‌ کند و در مواردی از قبیل کودک آزاری و همسر آزاری تا زمانی که اطلاعی از طریق همسایگان، اقوام و نزدیکان مددجو به بهزیستی ارائه نشود قادر به پیگیری و حمایت نیست.

بوستانی از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه خشونت خانگی از قبیل همسر آزاری، کودک ‌آزاری و سالمندآزاری موارد را با اورژانس اجتماعی با شماره 123 در میان بگذارند تا کمتر شاهد چنین حوادث ناگواری باشیم.