افزایش اعتبارات در حوزه محصولات دامی ایران در بازارهای جهانی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام محمد امیری ظهر شنبه در نشست خبری در محل اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی افزود: امنیت غذایی و حلالیت فرآورده های خام دامی حاصل از کشتارگاه ها از جمله مهم ترین مسائلی است که تاثیرات شگرف روحی و روانی بر آحاد جامعه دارد و بر این اساس، این دفتر در جهت حلیت فرآورده های خام دامی استحصالی از کشتارگاه ها و در جهت حفظ امنیت غذایی و سلامت روحی و روانی مردم با هرگونه تخلف در زمینه فرآورده های خام دامی به شدت برخورد خواهد داشت.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی، با توجه به حضور ناظرین ذبح شرعی در تمامی کشتارگاه های طیور خراسان رضوی اظهار داشت: روند استقرار ناظرین ذبح شرعی در کشتارگاه های دام استان نیز همچنان ادامه داشته و آخرین مورد آن در ماه جاری و باتوجه به پیگیری های اخیر رسانه های جمعی و مسئولان شهرستان کاشمر در کشتارگاه دام این شهرستان انجام شد که این مهم از دغدغه های مسئولان و مردم و امام جمعه این شهرستان بود.

امیری تصریح کرد: نتیجه استقرار 25 ناظر ذبح شرعی در کشتارگاه های دام و طیور استان در سال جاری، این بوده که طی 9 ماهه ابتدای امسال، 500 قطعه طیور، 33 راس گاو و گوساله، 27 راس گوسفند و یک قطعه شترمرغ که حرام تشخیص داده شده اند از چرخه مصرف حذف و از ورود آنها به بازار مصرف جلوگیری شده است.

وی افزود: این دفتر علاوه بر بکارگیری ناظرین ذبح شرعی، کلیه ذابحین شاغل در کشتارگاه های دام و طیور استان به تعداد 220 نفر آموزش های لازم را در زمینه کشتار و ذبح شرعی طی کرده و اطلاعات آنها در سامانه بانک اطلاعاتی این دفتر ثبت و ضبط شده است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: هرگونه تخلف در زمینه عرضه و تولید فرآورده های خام دامی که در آنها رعایت قوانین اسلامی نشده و حتی از آن قوانین تخطی شده باشد به مثابه اقدام علیه بهداشت عمومی خواند و آنرا غیر قابل گذشت دانست و افزود دفتر نمایندگی ولی فقیه در چنین مواردی با هماهنگی اداره کل دامپزشکی استان و مقام قضایی، به شدیدترین وجه ممکن برخورد لازم را انجام خواهد داد.