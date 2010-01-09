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۱۹ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۱۵

ایجاد رشته های بین رشته ای از اهداف اصلی دانشگاه رازی کرمانشاه است

ایجاد رشته های بین رشته ای از اهداف اصلی دانشگاه رازی کرمانشاه است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه، گفت: یکی از اهداف عمده این دانشگاه در زمینه توسعه آموزش عالی، ایجاد رشته های بین رشته ای در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، دکتر محمد مهدی خدایی ظهر شنبه در جلسه شورای این دانشگاه، اظهار داشت: دانشکده ها سعی کنند رشته های بین رشته ای متناسب با نیاز منطقه پیشنهاد دهند تا مراحل قانونی جهت اخذ مجوز انجام شود.

 

وی افزود: مدیریت دانشگاه رازی از تمام برنامه ها و دیدگاه های مختلف در جهت توسعه و پیشبرد اهداف دانشگاه استقبال می کند.

 

خدایی تصریح کرد: انتظار می رود گروه های آموزشی برنامه چشم انداز آموزشی و پژوهشی برای گروه مربوط خود تدوین و به مدیریت دانشگاه ارسال کنند. 

 

وی در رابطه با اینترنت دانشگاه رازی اظهار داشت: توسعه اینترنت دانشگاه را در همه زمینه ها در دست بررسی و اجرا داریم.

 

خدایی تأکید کرد: برای بهره وری بیشتر از اینترنت، باید از فیبر نوری استفاده و بهترین مشاور و تجهیزات برای دانشگاه در نظر گرفته شود.  

 

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه خاطر نشان کرد: باید اطلاعات وب سایت دانشگاه به روز باشد و آخرین اخبار و اطلاعات دانشگاه در دسترس مخاطبین قرار گیرد.

کد مطلب 1013817

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