ایجاد رشته های بین رشته ای از اهداف اصلی دانشگاه رازی کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، دکتر محمد مهدی خدایی ظهر شنبه در جلسه شورای این دانشگاه، اظهار داشت: دانشکده ها سعی کنند رشته های بین رشته ای متناسب با نیاز منطقه پیشنهاد دهند تا مراحل قانونی جهت اخذ مجوز انجام شود.

وی افزود: مدیریت دانشگاه رازی از تمام برنامه ها و دیدگاه های مختلف در جهت توسعه و پیشبرد اهداف دانشگاه استقبال می کند.

خدایی تصریح کرد: انتظار می رود گروه های آموزشی برنامه چشم انداز آموزشی و پژوهشی برای گروه مربوط خود تدوین و به مدیریت دانشگاه ارسال کنند.

وی در رابطه با اینترنت دانشگاه رازی اظهار داشت: توسعه اینترنت دانشگاه را در همه زمینه ها در دست بررسی و اجرا داریم.

خدایی تأکید کرد: برای بهره وری بیشتر از اینترنت، باید از فیبر نوری استفاده و بهترین مشاور و تجهیزات برای دانشگاه در نظر گرفته شود.

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه خاطر نشان کرد: باید اطلاعات وب سایت دانشگاه به روز باشد و آخرین اخبار و اطلاعات دانشگاه در دسترس مخاطبین قرار گیرد.