استفاده از منازل شخصی دارای شرایط جهت اسکان زائران در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن موحدیان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در محل فرمانداری خراسان رضوی افزود: هر چند سند توسعه شهرستان مشهد بر مبنای خدمات تدوین شده است اما به دلیل ورود حجم بالایی از زائران در ایام خاص، ظرفیت های مشهد مقدس در آن مقطع زمانی جوابگو نبوده و باید از تمامی ظرفیت های موجود بهره برد.

قائم مقام اجرایی ستاد دائمی تسهیلات سفرهای خراسان رضوی اظهار داشت: ضرورت بیشتر و استفاده از اعتبارات ملی می تواند گامی در راستای توسعه زیرساخت های حمل و نقل شهری در مشهد باشد.



موحدیان با اشاره به وجود بیش از 50 درصد اماکن اقامتی کشور در مشهد افزود: اگرچه در ایام پیک ورود زائر به مشهد علاوه بر هتل ها، هتل آپارتمان ها و مهمانپذیرها، از منازل شخصی، سالن های ورزشی، تکایا، حسینیه ها، کمپ های شهرداری و زائرسراهای دولتی نیز استفاده می شود، اما همچنان نیاز به اماکن اقامتی در این ایام احساس می شود.

وی از بررسی ابعاد مختلف موضوع اسکان در منازل شخصی از جمله بهداشت و امنیت در کمیته آسیب شناسی اطراف حرم مطهر امام رضا(ع) خبر داد و تصریح کرد: این کمیته که با حضور دستگاه های قضایی، شهرداری، اتحادیه مهمانپذیرها، اصناف و دانشگاه علوم پزشکی برگزار می شود که به صورت مستمر به واحدهای مسکونی دارای مجوز اسکان زائر نظارت خواهد کرد.

قائم مقام اجرایی ستاد دائمی تسهیلات سفرهای خراسان رضوی به اهمیت حفظ سلامت زائران در ایام حضور در مشهد اشاره کرد و اظهار داشت: کمیته بهداشت و درمان ستاد دائمی تسهیلات سفرهای خراسان رضوی علاوه بر نظارت مستمر به رستوران ها داروخانه ها، اورژانس و کلینک ها، به مراکز رفاهی بین راهی نیز سرکشی خواهد کرد.

موحدیان به ظرفیت بالای فرهنگی مشهد و آماده بودن زائران امام رضا(ع) برای پذیرش مسایل فرهنگی اشاره کرد و افزود: کمیته فرهنگی و اجتماعی این ستاد با برنامه ریزی ویژه از جمله ایجاد دفاتر گردشگری و اطلاع رسانی روزانه در این حوزه تلاش می کند.

وی از استقرار تیم هایی از مجامع امور صنفی با لباس مشخص در اطراف حرم مطهر در ایام پیک زائر در مشهد خبر داد و خاطرنشان کرد: به منظور اعتمادسازی بیشتر برای زائران و دفاع از حقوق آنان، علاوه بر بازرسی و نظارت مستمر فرمانداری بر اصناف، این تیم ها در محل به شکایات زائران رسیدگی خواهند کرد.