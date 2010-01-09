۱۹ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۱۰

حسینی در گفتگو با مهر:

بایدها و نبایدهای برنامه پنجم/ واقع بینی ضمانت اجرای برنامه است

یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس واقع بینی و عدم بلند پروازی را ضمانت اجرایی برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور خواند.

سید نجیب حسینی، نماینده مینودشت و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به ارائه برنامه پنجم از سوی دولت که فردا یکشنبه انجام خواهد شد، اظهارداشت: اعتقاد داریم برنامه قبل از پایان سال به نتیجه خواهد رسید و بعد از تصویب آن بودجه سال 89 توسط مجلس و پس از ارائه دولت، بررسی خواهد شد.

وی افزود: نظر کمیسیون برنامه و بودجه این است که برنامه باید دارای شاخص های کمی و کیفی و دارای مواد کمتر باشد.

حسینی درباره ویژگی هایی که برنامه پنجم باید داشته باشد، تصریح کرد: برنامه پنجم باید متناسب با اسناد بالادستی به ویژه چشم انداز 20 ساله توسعه باشد و بتواند به معنای واقعی کلمه خلاء های مناطق محروم را پوشش دهد. باید به نحوی برنامه ریزی شود که فاصله خدمات دهی و امکانات زیربنایی را در کشور به حداقل برساند و عدالت به معنای واقعی را در کشور محقق کند.

وی تاکید کرد که برنامه باید متناسب با منابع کشور تنظیم گردد و بخش های ارزی، ریالی و سرمایه گذاری خارجی به نحوی در آن دیده شود که به نتیجه برسد، همچنین با توجه به اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها و آزاد شدن قیمت حامل های انرژی و با توجه به تزریق درآمدهای جدید برنامه باید طرح ریزی شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سئوال که چه شرایطی باید فراهم گردد تا برنامه پنجم دارای ضمانت اجرایی باشد، گفت: اگر شاخص ها متناسب با ظرفیت ها، چشم انداز و کم کردن فاصله طبقاتی باشد، این بخشی از ضمانت اجرایی برنامه پنجم خواهد بود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: اگر برنامه پنجم عملیاتی تر باشد و واقع بینانه به آن نگریسته شود، قطعا دارای ضمانت اجرایی است، اما اگر برنامه بلند پروازانه تهیه شود، فاقد ضمانت اجرایی خواهد بود. 

