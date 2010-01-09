زمین مرکز ملی تشخیص بیماریهای اسب تملک شد/ پیشرفت طرح صفر درصد

غلامرضا سنچولی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این طرح از پروژه سفر دوم ریاست جمهوری به استان است که زمین موردنظر تملک شده وانشاء الله پس طی مراحل قانونی احداث پروژه آغاز می شود.

وی اظهار داشت: سه میلیارد ریال برای ساخت ساختمان از منابع استان و 10 میلیاردر یال برای تجهیز آن از منابع ملی در نظر گرفته شده است.

به گفته سنچولی، با انجام این پروژه انتظار می رود روند کنترل وشناسایی بیماری های اسب بطور متمرکز دراین مرکز انجام شده و با توجه به نقش اسب دراقتصاد خانواده ها و کشور حفظ و حراست ازاین سرمایه منافع بسیاری برای استان و مردم خواهد داشت.

مدیرکل دامپزشکی گلستان بیان داشت: همچنین در نظر است در آینده این مرکز باگسترش بیشتر به عنوان یک مرکز منطقه ای و فرا منطقه ای با مراکز بهداشت جهانی همکاری نماید.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز ملی تشخیص بیماریهای اسب کشور در آق قلا احداث می شود و به رغم گذشته دو سال از این مصوبه عملیات اجرایی آن هنوز شروع نشده است.