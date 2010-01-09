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۱۹ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۰۱

طی چهار سال گذشته؛

تعداد مراکز فنی و حرفه ای خراسان جنوبی 380 درصد رشد داشت

تعداد مراکز فنی و حرفه ای خراسان جنوبی 380 درصد رشد داشت

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش فنی و حرفه ‌ای خراسان جنوبی از رشد چشمگیر توسعه فضای آموزشی در چهار سال اخیر در این استان خبر داد و گفت: این میزان 380 درصد نسبت به چهار سال گذشته رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حمید‌ رضا لطیفی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، تعداد مراکز فنی و حرفه ای استان در سال 84 را پنج مرکز ثابت و 34 آموزشگاه آزاد ذکر کرد و افزود: فنی و حرفه ای استان هم اکنون با دارا بودن 19 مرکز دولتی ثابت و 139 آموزشگاه آزاد فعالیت می کند.

وی با بیان اینکه پس از تقسیم شدن استان، آموزشهای مهارتی در بعد کیفی و کمی از رشد مناسبی برخوردار بوده است، تصریح کرد: هم اکنون فنی و حرفه ای خراسان جنوبی با 246 حرفه آموزشی به ارائه خدمات به هنرجویان می پردازد.

لطیفی به افزایش 260 درصدی تعهدات آموزشی فنی و حرفه ‌ای طی چهار سال اخیر اشاره کرد و بیان داشت: تعهدات آموزشی فنی و حرفه ‌ای استان از 990 هزار و 600 نفر ساعت در سال 84 به دو میلیون و 581 هزار و 260 نفر ساعت در سال جاری افزایش پیدا کرده است.

وی کمبود نیروی انسانی مراکز متناسب با چارت سازمانی، جذب مربیان متخصص و باسابقه با توجه به وضعیت موجود اعتبارات، حذف موازی ‌کاری سازمان‌ ها و دستگاه‌ های مختلف و عدم نیازسنجی دقیق دستگاه ‌ها، صنوف و صنایع استان را از مهم‌ترین مشکلات و محدودیت ‌های این سازمان برشمرد و افزود: این سازمان در راستای آموزش برای ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌ وری فعالیت می کند.

لطیفی با بیان اینکه نیازسنجی منطقه از عوامل مهم در ایجاد حرفه ‌‌ها در استان به شمار می رود، اظهار داشت: یکی از مسائل مهم، بحث نیازسنجی آموزشی است که فنی و حرفه ای در این راستا در قالب مراکز ثابت یا سیار در پادگان‌، زندان، دانشگاه و سایر مکان ‌های موجود اقدام به آموزش افراد کرده است.

وی در ادامه روند بررسی اشتغال کارآموزان فنی و حرفه ای را مشکل دانست و عنوان کرد: براساس مستندات 93.2 دهم درصد کارآموزان مراکز 18 ماه مشغول کار هستند، اما امکان رصد کارآموزان دانشگاهی، سربازان، زندانی ها و ... وجود ندارد.

 لطیفی با اشاره به الزام به کارگیری نیروهای ماهر و آموزش دیده در صنعت ساختمان، خاطر نشان کرد: کمیته نیازسنجی طرح های آموزشی منطبق با نیاز بازار در سفرهای هیئت دولت تشکیل و مشاغل مورد نیاز شناسایی و ارائه آموزش شروع شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی در پایان ایجاد بستر مناسب جهت رفع مشکلات آموزشی سازمان‌های مختلف را از دیگر فعالیتهای این سازمان ذکر کرد و یادآور شد: عدم نیازسنجی به موقع از سوی دستگاه‌ های اجرایی از دیگر چالش های این سازمان است.

کد مطلب 1013840

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