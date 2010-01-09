تعداد مراکز فنی و حرفه ای خراسان جنوبی 380 درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حمید‌ رضا لطیفی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، تعداد مراکز فنی و حرفه ای استان در سال 84 را پنج مرکز ثابت و 34 آموزشگاه آزاد ذکر کرد و افزود: فنی و حرفه ای استان هم اکنون با دارا بودن 19 مرکز دولتی ثابت و 139 آموزشگاه آزاد فعالیت می کند.

وی با بیان اینکه پس از تقسیم شدن استان، آموزشهای مهارتی در بعد کیفی و کمی از رشد مناسبی برخوردار بوده است، تصریح کرد: هم اکنون فنی و حرفه ای خراسان جنوبی با 246 حرفه آموزشی به ارائه خدمات به هنرجویان می پردازد.

لطیفی به افزایش 260 درصدی تعهدات آموزشی فنی و حرفه ‌ای طی چهار سال اخیر اشاره کرد و بیان داشت: تعهدات آموزشی فنی و حرفه ‌ای استان از 990 هزار و 600 نفر ساعت در سال 84 به دو میلیون و 581 هزار و 260 نفر ساعت در سال جاری افزایش پیدا کرده است.

وی کمبود نیروی انسانی مراکز متناسب با چارت سازمانی، جذب مربیان متخصص و باسابقه با توجه به وضعیت موجود اعتبارات، حذف موازی ‌کاری سازمان‌ ها و دستگاه‌ های مختلف و عدم نیازسنجی دقیق دستگاه ‌ها، صنوف و صنایع استان را از مهم‌ترین مشکلات و محدودیت ‌های این سازمان برشمرد و افزود: این سازمان در راستای آموزش برای ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌ وری فعالیت می کند.

لطیفی با بیان اینکه نیازسنجی منطقه از عوامل مهم در ایجاد حرفه ‌‌ها در استان به شمار می رود، اظهار داشت: یکی از مسائل مهم، بحث نیازسنجی آموزشی است که فنی و حرفه ای در این راستا در قالب مراکز ثابت یا سیار در پادگان‌، زندان، دانشگاه و سایر مکان ‌های موجود اقدام به آموزش افراد کرده است.

وی در ادامه روند بررسی اشتغال کارآموزان فنی و حرفه ای را مشکل دانست و عنوان کرد: براساس مستندات 93.2 دهم درصد کارآموزان مراکز 18 ماه مشغول کار هستند، اما امکان رصد کارآموزان دانشگاهی، سربازان، زندانی ها و ... وجود ندارد.

لطیفی با اشاره به الزام به کارگیری نیروهای ماهر و آموزش دیده در صنعت ساختمان، خاطر نشان کرد: کمیته نیازسنجی طرح های آموزشی منطبق با نیاز بازار در سفرهای هیئت دولت تشکیل و مشاغل مورد نیاز شناسایی و ارائه آموزش شروع شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی در پایان ایجاد بستر مناسب جهت رفع مشکلات آموزشی سازمان‌های مختلف را از دیگر فعالیتهای این سازمان ذکر کرد و یادآور شد: عدم نیازسنجی به موقع از سوی دستگاه‌ های اجرایی از دیگر چالش های این سازمان است.