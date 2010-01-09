31 موسسه قرآنی در مازندران مجوز فعالیت دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی پیش از ظهر شنبه در جمع فعالان قرآنی استان افزود: گسترش فعالیتهای قرآنی در شرایط کنونی جامعه که با جنگ نرم دشمنان مواجه هستیم، امری ضرروی است.

وی اظهار داشت: به رغم اینکه تاکنون تلاش های خوبی برای ترویح فعالیتهای قرآنی صورت گرفت ولی این حرکت ها کافی نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: ارتقای فعالیتهای قرآنی، تقویت ایمان و اعتقاد به قرآن کریم، ارتقای التزام عملی به آن از جمله اهدافی است که باید سرلوحه کار قرار گیرد.

مدیرکل ارشاد مازندران از اجرای طرح بیمه فعالان قرآنی در استان خبر داد و گفت: هیچ محدودیتی در معرفی و بیمه فعالان قرآنی وجود ندارد.

وی یادآور شد: تاکنون 57 فعال قرآنی در استان بیمه شدند و پرونده 300 متقاضی نیز در دست بررسی است.