سیستم موشکی "گنبد آهنین" رژیم اسرائیل قابل استفاده نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، به رغم هزینه های زیادی که برای راه اندازی سیستم موشکی "گنبد آهنین" شده اما این سیستم هنوز آماده نیست و دلیل آن این است که یکی از باتری های مورد استفاده در این سیستم تا ماه می آماده نخواهد بود.

این در حالی است که کابینه رژیم صهیونیستی به بهانه حفاظت از شهروندان یهودی سرزمین های اشغالی بودجه های نظامی این رژیم را افزایش داده است.

خبر آماده نبودن سیستم گنبد آهنین برای استقرار در سرزمین های اشغالی در حالی منتشر می شود که خبرگزاری های غربی روز گذشته خبر آزمایش این سیتم را با آب و تاب فراون منتشر کرده و نوشتند : اسرائیل این سیستم را برای مقابله با موشک های پرتاب شده از سوی مبارزین فلسطینی و حزب الله لبنان مستقر می کند.

در این سیستم موشک های کوتاه برد جدیدی که در طی دو تا دو سال نیم گذشته توسط شرکت رافائل برای مقابله با موشک های قسام، راکت های نوع گراد ( Grad ) و گلوله های توپ طراحی و ساخته شده اند مورد آزمایش قرار گرفتند.