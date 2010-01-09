عمر متوسط مینی بوس ها در لرستان 24 سال است

نصرت الله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به میزان عمر مینی بوس های موجود در استان اظهار داشت: متوسط عمر این خودروها در کشور 25سال و در لرستان نیز 24سال است.

وی با تاکید بر ضرورت توجه برای نوسازی ناوگان مینی بوس رانی استان، یادآور شد: تعداد مینی بوس های موجود در استان بسیار زیاد هستند ولی متاسفانه دارای کیفیت مناسب نیستند.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان با اشاره به اینکه استفاده از این خودروها در استان و کشور دارای توجیه اقتصادی نیست، خاطر نشان کرد: از دیگر علت هایی که موجب ضعف در این زمینه شده مشمول بودن این خودرو ها در طرح نرخ گذاری است.

حیدری در بخش دیگری از سخنان خودبا اشاره به فعالیت بیش از 18 هزار راننده دراین استان، عنوان کرد: از این تعداد راننده بیش از سه هزار و 965 نفر در سال 87 به تعداد رانندگان استان اضافه شده اند.

وی یادآور شد: در هشت ماه نخست سال جاری بیش از یک هزار و 598 کارت هوشمند برای رانندگان استان صادر شده است .

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان با اشاره به اجرای طرح سلامت جسمی و روحی رانندگان در استان، خاطر نشان کرد: رانندگان باید قبل از ورود به بخش حمل و نقل استان مراحل این طرح را بگذرانند.

حیدری با بیان اینکه در راستای اجرای این طرح از سال 85 با هماهنگی وزارتخانه مراکزی در این زمینه در استان تاسیس شده است، بیان داشت: در این مراکز تست هایی مانند بینایی سنجی، شنوایی سنجی، مواد مخدر و... از رانندگان گرفته می شود.