1100 کیلومتر از پروژه های بانک جهانی آبفای گیلان انجام شد

ناصر امینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از مجموع دو هزار و 600 کیلومترشبکه آب و فاضلاب استان گیلان از محل ساخت تسهیلات بانک جهانی یک هزار و 500 کیلومتر شبکه آب و فاضلاب باقی مانده که تا دی ماه سال آینده به اتمام خواهد رسید.

وی با اعلام اینکه به موازات تعهدات آب و فاضلاب گیلان به بانک جهانی که قرار داد آن در سال 1384 بین دولت جمهوری اسلامی و بانک جهانی منعقد شده است، ادامه داد: سه مقوله اصلاح و توسعه شبکه های آب آشامیدنی رشت و انزلی، ساخت 110 هزار مترمکعب مخزن، ساخت 12.5 کیلومتر خط انتقال و اجرای شبکه جمع آوری و انتقال در هشت ناحیه رشت در تعهدات بانک جهانی قرار دارد.

مدیرعامل آبفای گیلان تصریح کرد: در راستای حل اختلاف سطح شهر رشت در 20 نقطه این شهر ایستگاه پمپاژ فشار پیش بینی شده است.

وی همچنین ساخت 80 هزار مترمکعب مخازن زمینی در کنار مخازن هوایی را از دیگر تعهدات شرکت به بانک جهانی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر کار سازه ای این پروژهها به اتمام رسیده و هم اکنون در حال نصب لوازم الکترومکانیکال برای تکمیل فرآیند استفاده از برجهای هوایی است.

امینی یاد آور شد: تا کنون بیش از یک هزار و 500 میلیارد ریال از اعتبارات بانک جهانی در پروژه های آب و فاضلاب جذب شده و پیش بینی می شود بقیه اعتبارات نیز در مدت یک سال باقیمانده جذب و هزینه شود.