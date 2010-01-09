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۱۹ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۰۸

سه باند فعال شرکتهای هرمی در شهرستان دماوند متلاشی شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: اعضای سه باند شرکتهای هرمی شهرستان دماوند در پی انجام کلاهبرداریهای میلیونی و شکایت مالباختگان در چنگال قانون گرفتار شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، ظهر شنبه اعضای سه باند کلاهبرداری شرکتهای هرمی در شهرستان دماوند در پی شکایت برخی مالباختگان شناسایی، بازداشت و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دماوند با اعلام این خبر افزود: مراجعه عده ای از مالباختگان به نیروی انتظامی شهرستان دماوند و طرح شکایتی مبنی بر اخذ مبالغی بین چهار تا هشت میلیون تومانی در قبال وعده های دروغین و پوشالی نظیر کار آسان، تجارت بین المللی و دستیابی به ثروت هنگفت طی مدت زمانی کوتاه، بررسی مامورین این مرکز را در پی داشت.

سرهنگ فرهاد قدسی ادامه داد: در راستای رسیدگی به این پرونده برخی عوامل اصلی و سرشاخه های این شرکتهای هرمی دستگیر و طی بازرسی انجام شده از خودرو و منازل شخصی این افراد نشانه هایی دال بر فعالیتهای غیرقانونی در شرکتهای هرمی مانند دفاتر، جزوات و لوایح فشرده آموزشی کشف و ضمیمه پرونده شد.

این مسئول رقم کلاهبرداری انجام شده در این پرونده را بیش از 100 میلیون تومان بیان داشت و افزود: در مجموع 16 نفر از اعضای این سه باند شرکتهای هرمی با اعتراف به بزه انتصابی و وجود شواهد مشخص دستگیر و به مراجع قضایی ارجاع داده شدند.

وی در پایان از همشهریان دماوندی درخواست کرد تا با درایت لازم در دام اینگونه شرکتهای کلاهبردار گرفتار نشوند.  

کد مطلب 1013876

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