بازنشسته های متخصص می توانند به آموزش و پرورش برگردند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی صبح شنبه در جمع اعضای شورای معاونان و روسای سازمان‌های آموزش و پرورش سراسر کشور با اعلام این خبر افزود: باید شرایطی فراهم شود تا همکاران شاغل و یا بازنشسته آموزش و پرورش جایگزین نیروهای شرکتی موجود در مدارس شوند.

وی همچنین از استخدام 60 هزار نیروی حق التدریسی اشاره کرد و گفت: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی این افراد باید طی 5 سال آینده به شرط دارا بودن مدرک لیسانس به استخدام رسمی آموزش و پرورش در آیند.

روسای سازمانها قائم مقام انتخاب کنند

حاجی بابایی در ادامه سخنان خود گفت: روسای سازمان‌ها می‌توانند با انتخاب یک نفر به عنوان قائم مقام، سرعت بیشتری به امور بدهند.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه از روسای سازمانها خواست در بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان دقت بیشتری به خرج دهند و تصمیم گیریها پس از هماهنگی با ستاد وزارت آموزش و پرورش انجام شود.

ادامه فعالیت بازنشسته های دارای مدرک کارشناسی ارشد

وزیر آموزش و پرورش افزود: البته با بازنشستگی همکاران اداری موافقت خواهد شد و پاداش پایان خدمت این افراد سریعتر پرداخت خواهد شد.

حاجی بابایی همچنین گفت: افرادی که به سن بازنشستگی می‌رسند در صورت دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد و تصدی پستهای مدیریتی می‌توانند به خدمت خود ادامه دهند.

ارتقای جایگاه دفترداران به معاونت مدرسه

با توجه به اینکه درصد بالایی از فرهنگیان زن در دوره ابتدایی شاغل هستند و ارتباط بهتری می‌توانند با دانش‌آموزان در این سن برقرار کنند، معاون دوره ابتدایی از میان آنها انتخاب خواهند شد وزیر آموزش و پرورش

حاجی بابایی همچنین گفت: جایگاه دفترداران نیز در آموزش وپرورش در حد معاون مدرسه ارتقا خواهد یافت. افرادی که دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشند و در امور رایانه و سامانه اطلاعاتی توانایی دارند شرایط احراز این پست را خواهند داشت.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به اینکه درصد بالایی از همکاران خانم در دوره ابتدایی شاغل هستند و ارتباط بهتری می‌توانند با دانش‌آموزان در این سن برقرار کنند، معاون دوره ابتدایی از میان آنها انتخاب خواهند شد.

مدیران نوسازی مدارس عضو شورای توسعه و عمران استان می شوند

وزیر آموزش و پرورش در مورد جایگاه اداره نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و مراکز تربیت معلم در استانها گفت: مدیرکل هر استان جوابگوی تمام مسائل مربوط به آموزش و پرورش آن استان خواهد بود به همین دلیل انتخاب این مدیران با هماهنگی مدیرکل استان خواهد بود و به زودی مدیرکل نوسازی آموزش و پرورش هر استان به عضویت شورای توسعه و عمران استان خود درخواهد آمد.