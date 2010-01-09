"کیفر" تحویل جشنواره فیلم فجر شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم روز گذشته در تهران به پایان رسید و تدوین کار نیز که به طور همزمان توسط حسن حسندوست انجام می شد تقریبا به اتمام رسیده و نسخه اولیه فیلم به دفتر جشنواره ارسال شده است.

البته کار صداگذاری توسط علیرضا حسینی در استودیو بهمن انجام می شود و مراحل لابراتوری نیز در استودیو بدیع ادامه دارد. فردین خلعتبری نیز کار موسیقی را انجام می دهد، تا نسخه نهایی برای نمایش در جشنواره فجر آماده می شود.

در این فیلم مریلا زارعی، مصطفی زمانی، امیر جعفریف هانیه توسلی، جمشید شاه محمدی، مینا جعفر زاده، کیانوش گرامیف سینا رازانی، امیر حسین فتحی، طوفان مهردادیان و جمشید هاشم پور، انوشیروان ارجمند و پردیس افکاری بازی می کنند.

"کیفر" که فیلمنامه آن را علیرضا نادری و حسن فتحی نوشته‌اند، داستان مرد میانسالی است که به دلیل قتل یک جوان در آستانه قصاص است. خانواده وی در تلاش برای جلب رضایت اولیا دم هستند و در این رابطه مبلغی را به عنوان پول دیه جور می‌کنند. اما پول هنگام انتقال آن از بانک توسط چند سارق دزدیده می‌شود.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حسین جعفریان، طراح صحنه و لباس: آتوسا قلمفرسایی، چهره پرداز: سعید ملکان، صدابردار: عباس رستگارپور، برنامه ریز: محمد رضا رستمی، مدیر تولید: وحید معدنی، دستیار اول کارگردان: سهیل بیرقی، عکاس: علی نیک‌رفتار.