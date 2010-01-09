تکمیل اعتبار نمایشگاه بین المللی خراسان جنوبی مشروط به تحویل زمین شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، نادر میرشکار ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: هیئت دولت در سفر دوم به خراسان جنوبی در بخش بازرگانی اختصاص پنج میلیارد ریال در سالهای 87 تا 89 از محل اعتبارات جوایز و مشوقهای صادراتی را برای ایجاد نمایشگاه دائمی بین المللی استان مصوب کرده است.

وی با بیان اینکه از پنج میلیارد ریال اعتبار احداث نمایشگاه بین المللی، یک میلیارد ریال جذب و هزینه شده است، بیان کرد: بقیه مبلغ نیز بعد از تحویل زمین پرداخت و در محل دائمی نمایشگاه هزینه می شود.

میرشکار با اشاره به اینکه اداره کل اوقاف و امور خیریه در حال تحویل زمین این نمایشگاه است، اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال بقیه اعتبار نمایشگاه جذب شود.

وی اضافه کرد: چون استان به دلیل نداشتن منابع اعتباری، تعهدی در این زمینه ندارد با این وجود در دور سوم سفر هیئت دولت به استان اختصاص کمک استانی هم پیشنهاد خواهد شد.

میرشکار صدور مجوز و اعطای کمک مالی برای ایجاد پایانه صادراتی در استان توسط بخش خصوصی را از دیگر مصوبات عنوان کرد و بیان داشت: هیئت دولت همچنین ارائه پیشنهاد اصلاح ماده یک آیین نامه اجرایی قانون سامان دهی مبادلات مرزی را به گونه ای که مبادلات پیله وری در مناطق و شهرستانهای مرزی مشمول دریافت تسهیلات و مزایای پیله وری شوند نیز پذیرفت.



رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی به کلنگ زنی پایانه صادراتی و گرفتن موافقت نامه اشاره کرد و یادآور شد: زمین این طرح تحویل شده و بخش خصوصی باید ظرف مدت شش ماه تجهیزات کارگاهی اولیه را تامین کند و در حال حاضر با طرح توجیهی آن موافقت شده و در مرحله مطالعات نهایی است.