ساماندهی تاکسیهای سطح شهر دماوند

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، با توجه به افزایش تردد خودرو در بلوارهای شهید بهشتی و بعثت شهر دماوند تاکسیها و علائم راهنمایی و رانندگی این معابر ساماندهی خواهد شد.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل شهرداری دماوند با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: از زمان سهمیه بندی بنزین تا کنون پنج خط جدید تاکسی رانی در سطح شهر دماوند راه اندازی شده است.

محمود بهرامی ادامه داد: با در نظر گرفتن خودروهای قدیمی و فرسوده نزدیک به سه سال تغییری در نرخ نامه های تاکسیرانی صورت نگرفته بود اما با تجهیز این ناوگان به تاکسیهای جدید کرایه بهای حمل و نقل عمومی ، افزایش 15 درصدی خواهد داشت.

این مسئول خاطرنشان کرد: نظارت بر تاکسیداران باید به نحوی انجام گیرد تا هیچ راننده ای تصور تخلف را نیز از ذهن خود خارج کند.

سرپرست واحد تاکسیرانی شهرداری دماوند نیز از تشکیل واحد نظارتی در این بخش خبر داد و اظهار داشت: در شرایط کنونی هدف اصلی تاکسیرانی نظارت بر عملکرد تاکسیهای شهری است و واحد نظارتی نیز به شکل مستمر به انجام این امر مهم خواهند پرداخت.

مسلم محمد مهدی بیان داشت : این واحد جهت شناسایی اشخاص متخلفی که تاکسی دریافت نموده اما به هر دلیلی از ارائه خدمات به شهروندان خودداری مینمایند از گشتهای محسوس و غیر محسوس سود خواهد جست و با آنها برخورد قانونی می شود.

