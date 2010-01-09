8 هزار مسکن روستایی در گلستان ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت ظهر شنبه در تشریح نتایج سفر وزیر مسکن و شهرسازی به استان افزود: با توجه به همکاری خوب بانک مسکن با بنیاد مسکن استان که عملکرد خوبی در خصوص عقد قرارداد برای 8 هزار واحد مسکونی سال 87 داشته، در این جلسه مقرر شد تا بانک مسکن برای همین تعداد واحد در سال 88 نیز از خط اعتباری خود وام و تسهیلات پرداخت نماید.



وی اظهار داشت: بنیاد مسکن موظف شد پرونده های مربوط به شهرهای زیر 25 هزار جمعیت را بررسی کند، تا افراد واجب الشرایط دارای شرایط متاهل بودن، سکونت در آن شهر، عدم دریافت هیچگونه وام مسکن و زمین از دولت و نداشتن خانه ملکی، باشند.

وی خاطرنشان کرد: سازمان مسکن و شهرسازی موظف است ظرف مدت، 20 روز برای 8 شهر از مجموع 16 شهر زیر 25 هزارجمعیت زمین تهیه کند و در اختیار بنیاد مسکن قرار دهد و با کمک معاون عمرانی استانداری و شورای مسکن استان به ریاست استاندار، تعداد طبقات مشخص شود.

به گفته قناعت، زمینهای قولنامه ای شهرهای مذکور باید مورد تائید شورای شهر باشد و از زمین شهری نیز حتما استعلام گرفته شود که نسبت به تکمیل فرم (ج) اقدام شود تا وام مسکن مهر پرداخت شود و این مسئله جدا از زمینهایی است که در داخل بافت فرسوده قرار دارد.



وی اضافه کرد: برای زمینهایی که به صورت گروهی برای ساخت مسکن مهر اقدام می شود، زمین شهری باید در این خصوص استعلام کند.

استاندار گلستان بیان داشت: طی 20 روز سازمان مسکن و شهرسازی استان موظف است در علی آباد کتول 4 هکتار زمین به فرمانداری و ستاد مسکن مهر این شهر واگذار نماید و وزارت مسکن و شهرسازی نیز مبلغ 800 میلیون ریال به این ستاد برای عوارض شهرداری 5/4 هکتار زمین های فرهنگیان این شهر به ستاد و شهرداری پرداخت نماید.

وی یادآورشد: همچنین مشکل آورده خیرین مسکن ساز برای مسکن مهر (2600 واحد) تا بعد از آماده سازی باید حل شود.

قناعت اظهارداشت: سازمان مسکن و شهرسازی استان موظف شد در هر شهرستان اداره خود را تاسیس نماید و این اداره امسال در ساختمانهای این سازمان باشند و هر شهر تنها 4 کارمند داشته باشد که رئیس آن شهر باید بومی آن شهر بوده و وزارت نیز 50 میلیون ریال برای تجهیز و یک دستگاه خودرو به آن ادارات کمک می کند.

وی گفت: برای سال آینده وزارت زمین هایی با متراژ 200 مترمربع برای ساخت ادارات در شهرستانها تهیه نماید و برای 435 واحدی انبوه سازان فرم (ج) تهیه شود.

به گفته او، در جلسه شورای مسکن با حضور وزیر مسکن و شهرسازی مقرر شد ، برای بیمارستان گنبد کاووس نیز مبلغ دو هزار میلیارد ریال از سوی وزارت پرداخت شود و 10 هکتار زمین مورد نیاز را استانداری و 10 هکتار دیگر را استاندار تهیه نماید.

استاندار گلستان افزود: جدا از مبلغ سه میلیارد ریال داده شد برای پروژه شهرک بهارستان در گرگان از سوی وزارت مبلغ چهار میلیارد ریال دیگر به فرمانداری پرداخت شود.

قناعت تاکید کرد : همچنین مقرر شد برای پروژه 250 واحدی فرهنگیان در شهرستان آزادشهر و رامیان فرم (ج) تهیه شود و 150 میلیون ریال وام برای هر واحد به متقاضیان پرداخت شود.

وی افزود: در این شهر برای 200 واحد بافت فرسوده در کنار رودخانه و برای تعریض آن برای هر واحد 150 میلیون ریال وام داده شود و زمین های قولنامه ای اینچه برون نیز شامل حال زمین های قولنامه ای مذکور در بالا می شود.

استاندار گلستان اضافه کرد: همچنین تصویب شدتا در شهرستان مینودشت برای دهکده بانوان 6 هکتار زمین در محدوده قرار گیرید و با همکاری معاونت عمرانی 10 درصد به شهرداری داده شود و برای بقیه فرم (ج) تهیه گردد و در سه طبقه در این مقدار زمین (6 هکتار) 360 واحد ساخته شود.

قناعت یادآورشد: در این جلسه بانک مسکن موظف شد، برای تکمیل پروژه های بنیاد مسکن تا 150 میلیون ریال وام برای هر واحد به متقاضیان در سه مرحله پرداخت کند.

وی خاطرنشان کرد: برای هشت هزار مترمربع زمین ابتدای آزادشهر 2 میلیارد ریال برای خریداری وزارت پرداخت کند و بیش از آن باید در ماده 9 تبصره گرفته شود و 8 میلیارد ریال برای آماده سازی وزرات اختصاص دهد.

به گفته او، مقرر شد در بندرگز برای واحدهای ساخته شده از 140 میلیون ریال وام به 150 میلیون ریال وام بانک ملی افزایش بدهد و برای 270 واحد صنعتی ساخته شده 200 میلیون ریال بانک تسهیلات پرداخت کند و متراژهای واحدها از 75 متر به 76 متر افزایش یابد.

استاندار اظهار داشت: همچنین مصوب شد برای 4.5 هکتار زمین در بندرگز 8 میلیارد ریال وزارت پرداخت کند و بیمارستان این شهر باید 40 درصد دیوار چینی و اسکلت تمام شود و برای خرید راه ارتباطی تا 20 اسفند اقدامات لازم صورت گیرد.

قناعت در ادامه گفت: مقرر شد، برای پروژه مسکن 254 واحدی صنعتی به شرط صنعتی سازی تا 712 واحد مبلغ وام ها به 200 میلیون ریال افزایش یابد.

وی افزود: مصوب شد برای بیمارستان گرگان در بلوار صیاد شیرازی و پایان ساخت و بهره برداری از آن اعتبار لازم دیده شود و مهندس "علیزاده" برای آن اعتبارات لازم را در نظر گیرد و استانداری نیز به طور جدی پیگیر آن باشد و برای این بیمارستان، شبکه بهداشت و درمان به صورت غیررسمی بیمارستان را تحویل بگیرید و بطور همزمان آن را تجهیز نماید.

به گفته وی، این وزارتخانه موظف است برای تملک 5 هزار مترمربع زمین جنب این بیمارستان جهت ساخت پارکینگ بودجه لازم را در نظر بگیرد و همچنین وزارتخانه با ساخت 5 مسجد از مجموع 15 مسجد برای سایتهای مسکن مهر در استان هر یک به مبلغ 300 میلیون ریال اعتبار در نظر بگیرد.

استاندار گلستان افزود: در این جلسه تصویب شد تا برای 1800 پروانه در استان 10 میلیارد ریال بودجه به شهرداری پرداخت شود.

100 هکتار زمین مسکن مهر در گلستان خریداری می شود

قناعت اضافه کرد: مقرر شد، برای خرید 100 هکتار زمین مسکن مهر در استان وزارتخانه مبلغ 100 میلیارد ریال و استانداری گلستان نیز همین میزان را تهیه کرده و 10 هکتار از این زمین به عنوان عوارض به شهرداری داده شود و شهرداری نیز برای جابجایی آن را با زمینهای صندوق تعاون معاوضه کند و این به شرطی خواهد بود که صندوق تعاون زمینهای خود را به نام شهرداری بزند.

وی تصریح کرد: همچنین در این جلسه مصوب شد، 500 وام 150 میلیون ریالی برای هر واحد در شهر گرگان به متقاضیان پرداخت شود.

وزیر مسکن و شهرسازی پنجشنبه به گلستان سفر کرده بود.