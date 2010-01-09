396 خلافکار در کرج دستگیر شدند

سرهنگ ناصر اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: از مجموع دستگیرشدگان 360 نفر توزیع کننده موادمخدر، 25 نفر قاچاقچی، پنج نفر سارق، یک نفر جاعل و پنج نفر مشارکت در شرکتهای هرمی بوده اند.

وی اضافه کرد: از این خلافکاران مقادیری مواد مخدر، مقداری اموال مسروقه کشف و چهار دستگاه خودرو و موتورسیکلت سرقتی آنها نیز توقیف شد.

اصلانی، دستگیری و جمع آوری معتادان و توزیع کنندگان موادمخدر را از هدفهای اصلی اجرای این طرح عنوان کرد.

وی تاکید کرد: طرح انتظام بخشی با قاطعیت و جدیت کامل ادامه دارد و پلیس با تمام قدرت با هنجارشکنان برخورد خواهد کرد.

وی گفت: طرح انتظام بخشی در نقاط آلوده دیگر نقاط این شهرستان که در آنها وجود خلافکاران پرخطر باعث سلب آسایش شهروندان شده است نیز به اجرا گذاشته خواهد شد.

رئیس پلیس کرج گفت: در جهت استمرار این طرح در منطقه حصار یک ایستگاه پلیس استقرار یافته و تیمهای موتورسوار پلیس نیز به صورت مستمر درسطح منطقه برای امنیت بیشتر گشت زنی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، طرح انتظام بخشی دو با عنوان "نجات" در مهر ماه امسال در منطقه حصار کرج آغاز و همچنان ادامه دارد.

اولین مرحله این طرح که تاکنون فقط در استان تهران اجرا شده است آذرماه سال گذشته به صورت الگو در منطقه حصارک کرج اجرا شد.