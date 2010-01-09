سید احمد مومنی رخ در گفتگو با مهر با بیان اینکه دلیل اتلاف انرژی در هواپیماها به نوع سوخت هواپیما و سال ساخت موتور هواپیما مربوط است، گفت: در 20 سال گذشته بهینه سازی و کاهش مصرف سوخت برای موتور هواپیماها در دستور کار شرکتهای هواپیمایی دنیا قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: از 20 سال گذشته تا کنون مصرف سوخت هواپیماها از 18 لیتر در کیلومتر به ازای هر مسافر در هواپیمای ایرباس 380 به 3.5 لیتر رسیده است، در حالی که در هواپیماهایی همچون بوئینگ که پیش از این زمان ساخته می شد، میزان آن بین 18 تا 20 لیتر بوده است.

معاون وزیر راه و ترابری با تائید اینکه اتلاف انرژی در فرودگاه‌های کشور وجود دارد، گفت: این میزان سوختی است که با توجه به ناوگان موجود و نوع موتور هواپیماها به دلیل قدیمی بودن برخی از هواپیماهای موجود واقعیتی است که وجود دارد.

این مقام مسئول راهکار کاهش اتلاف انرژی در فرودگاه‌های کشور را مستلزم استفاده از ناوگانی با عمر زیر 10 سال و موتورهای بهینه سازی شده دانست و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی را از دیگر مزایای استفاده از این نوع هواپیماها خواند.

مومنی رخ در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا قاچاق سوخت در بخش هوایی وجود دارد، با اشاره به اینکه پاسخگویی در این رابطه در حیطه مسئولیت وی نیست، خاطرنشان کرد: سوخت هواپیما به گونه ای نیست که بتوان آن را در جایی به باک ریخته و در جایی دیگر تخلیه کرد؛ با این حال حدود 20 سال پیش سوء استفاده هایی از طریق ناوگان غیر رسمی کشور صورت گرفته است.