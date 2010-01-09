شیوع سرطان معده در شمال ایران 10 برابر شهرهای جنوبی است

به گزارش حبرنگار مهر، دکتر رضا ملک زاده ظهر شنبه در جمع کارکنان بیمارستان امام خمینی ساری با اشاره به اینکه 50 درصد سرطان ها در ایران سرطان دستگاه گوارش است، افزود : نیمی از سرطان گوارش نیز سرطان معده بوده و 25 درصد از کل سرطان در ایران را شامل می شود.

وی خاطر نشان کرد: هر ساله 10 هزار نفر به سرطان معده مبتلا می شوند که دو هزار نفر از آنان فوت می کنند و بدین جهت تحقیق و پژوهش در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: کشور ایران بیشترین آمار سرطان معده بعد از چین را در دنیا دارد که این شیوع در شهرهای شمالی ایران 10 برابر شهرهای جنوبی ایران است .

ملک زاده به وجود آمار بالای ابتلا به سرطان معده در مازندران و ضرورت تحقیق و پژوهش عمیق در این حوزه تاکید کرد و افزود: هر روز 100 نفر به علت سرطان در کشور فوت می کنند که حدود 25 نفر از آنان را مبتلایان به سرطان معده تشکیل می دهند .

دبیر بورد فوق تخصصی گوارش ایران با اشاره به اینکه دو عامل محیطی و ژنتیکی باعث ابتلا به سرطان می شوند، افزود: 90 در صد ابتلا به سرطان ناشی از محیطی و فقط 10 درصد آن به دلایل ژنتیکی مربوط است.

ملک زاده با اشاره به اینکه بیمارستان امام خمینی (ره) ساری از نظر اعضای هیئت علمی و تجهیزات به منظور استقرار مرکز پژوهش سرطان بسیار مناسب است، افزود: برای کنترل سرطان ، پژوهش نقش اصلی را دارد و باید از مرکز ثبت سرطان در بیمارستان امام خمینی (ره) ساری حمایت شود.

ملک زاده مصرف دخانیات را در شیوع سرطان بسیار موثر دانست و تاکید کرد: جلوگیری از مصرف دخانیات، رعایت بهداشت، خوردن سبزیجات، جلوگیری از چاقی و تزریق واکسن هپاتیت B از عوامل مهم پیشگیری از سرطان معده است.