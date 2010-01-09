آخرین آمار نقل و انتقال دانشجویان علوم پزشکی/ محدودیت انتقال به تهران

دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشجویان علوم پزشکی برای انتقال از دانشگاههای شهرهای دیگر به تهران باید دارای شرایط خاصی که در آیین نامه نقل و انتقالات به آن اشاره شده است باشند که بر این اساس در دو جلسه مربوط به کمیسیون 5 درصد، با انتقال گروهی از دانشجویان به تهران موافقت شد.

وی اضافه کرد: بر اساس تصمیمات این کمیسیون با انتقال 49 دانشجو از مجموع 120 پرونده انتقالی در مقاطع کاردانی تا دکتری حرفه ای به 6 دانشگاه علوم پزشکی مستقر در تهران موافقت شد.

حسن زاده خاطرنشان کرد: این گروه از دانشجویان بنا به وضعیت تحصیلی به 6 دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی، ایران، بقیة الله، ارتش و علوم بهزیستی منتقل شده اند.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت انتقال دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی از جمله کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی به مهر گفت: 28 پرونده در دو مقطع زمانی مورد بررسی قرار گرفتند که از این میان در مجموع دو جلسه با انتقال 9 دانشجوی تحصیلات تکمیلی به دانشگاههای علوم پزشکی مورد درخواست آنها موافقت شد.