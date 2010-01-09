تمامی شهرهای لرستان آزمایشگاه میکروبی آب دارند

نورالدین نوریزدان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در کلیه شهرهای استان آزمایشگاه میکروبی راه اندازی شده است که با جذب نیروهای متخصص در این بخش به صورت مرتب آب شرب همه شهرهای استان از نظر باکتریولوژیکی مورد آزمایش قرار می گیرد.

وی ادامه داد: در سال جاری براساس برنامه ریزی برای این واحدها تجهیزات جدید از جمله تجهیز آزمایشگاهها به کلرسنج دیجیتال و سیستم کامپیوتری در اولویت کاری قرار گرفته است.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان لرستان افزود: همچنین به منظور بهبود کیفیت آب و افزایش راندمان کلرزنی سیستم های کلرزنی آب شرب تاسیسات شهرهای نورآباد، الشتر، دورود و خرم آباد با نصب سیستم های جدید کلرزنی مجهز به دو سیستم جداگانه سیستم های کلرزنی گازی شده است تا در صورت خارج شدن هر یک از کلرزنها از مدار کلرزن یدکی وارد مدار شود.

نوریزدان یادآور شد: تاکنون در این راستا سیستمهای کلرزنی شهرهای چالانچولان، پلدختر، کونانی، اشترینان، سپیددشت و زاغه با اعتباری حدود یک هزار و 500 میلیون ریال از سیستم کلرزنی مایعی به گازی تبدیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: به کارگیری نیروهای مجرب، خرید و راه اندازی تجهیزات مدرن آزمایشگاهی و ارتقا کیفی آزمایشها از نظر دقت و صحت براساس نظر معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست کشور آزمایشگاه مرکزی آب استان لرستان موفق به دریافت گواهینامه معتمد از این سازمان شد.