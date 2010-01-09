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۱۹ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۵۶

متوسط تولید پیاز در گلستان به 25 تن در هکتار رسید

متوسط تولید پیاز در گلستان به 25 تن در هکتار رسید

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: متوسط عملکرد تولید پیاز در استان به بیش از 25 تن در هکتار در سال زراعی جاری افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین محمدی ظهر شنبه در نشست این معاونت افزود: در سالجاری حدود 26 هکتار پیاز در سطح استان کشت شده است که نسبت به سال گذشته افزایش کشت داشته است.

وی اظهار داشت: با متوسط عملکرد بیش از 25 تن در هکتار که برآورد شده است حدود 20 هزار تن محصول پیاز از مزارع استان جمع آوری شده است.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل پتانسیل بالای کیفی و کمی رقم مورد کشت " بومی سفید گرگان " زمینه وجود صادرات در این محصول سبب شد تبدیل برداشت ازحالت سنتی به مکانیزه در برنامه کاری قرار گیرد چرا که این محصول در برداشت سنتی خسارت زیادی به آن وارد می شود.

به گفته محمدی، در نظر داریم یک دستگاه برداشت پیاز با هدف ارتقاء کمی و کیفی این محصول خریداری و به عنوان نمونه در سطح استان ترویج شود تا برداشت مکانیزه به تدریج گسترش یابد.

مدیرزراعت سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: برداشت مکانیزه ضمن کاهش هزینه در برداشت موجب حفظ کیفیت محصول و ارتقاء آن برای عرضه به بازار داخل و خارج استان و در افق بالاتر به سایر کشورها را در برنامه داشته باشیم.

کد مطلب 1013916

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