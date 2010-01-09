برگزاری نمایشهای عروسکی با موضوع انقلاب و محرم در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد رضایی ظهر شنبه در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: نمایش عروسکی با موضوع انقلاب و محرم اجرای نمایشنامه خوانی، شعرخوانی با موضوعات دهه فجر و انقلاب اسلامی، مسابقه ساخت مترسک های دشمنان انقلاب و پژوهش با موضوع کودکان و نوجوانان کربلا، از جمله این برنامه ها هستند.

رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی تصریح کرد: هدف از اجرای این برنامه ها را گرامیداشت ایام الله دهه فجر و آشنا اعضای کودک و نوجوان با حوادث انقلاب اسلامی خواهد بود.

رضایی افزود: برگزاری مسابقه اینترنتی با موضوع انقلاب، برپایی نمایشگاه کتاب و نمایشگاه عکس کودک و نوجوان با عنوان"سرزمین من"، برگزاری مسابقه ادبی و نشست ادبی، برپایی ایستگاه نقاشی و سفال، ارسال کتاب، مقاله و مسابقه با موضوع انقلاب به اعضای پستی و سیار شهری مشهد از جمله برنامه هایی است که در مراکز کانون پرورشی برگزار می شود.

وی از تغییر فضاسازی مراکز متناسب با این ایام خبر داد و تصریح کرد: قصه گویی و بیان خاطرات انقلاب و معرفی شخصیت امام راحل توسط مربیان کانون در مراکز اجرا می شود.

رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی اظهار داشت: اعضای مراکز کانون پرورش فکری استان نیز در این برنامه ها مشارکت دارند و به تهیه نشریه دیواری و نشریه ویژه دهه فجر با عنوان نشریه همراه، اجرای نمایش اخلاق از قصه های انقلاب، نمایش عروسکی با موضوع انقلاب و محرم اجرای نمایش نامه خوانی، شعرخوانی با موضوعات دهه فجر و انقلاب اسلامی، مسابقه ساخت مترسک های دشمنان انقلاب، پژوهش با موضوع کودکان و نوجوانان کربلا، از جمله این برنامه ها هستند.

رضایی تصریح کرد: مربیان نیز با معرفی کتابهایی با موضوعات انقلاب و بازگویی شعارها و سرودهای قبل و بعد از پیروزی به کودک و نوجوانان کانون در این راه یاری می کنند.

رضایی از دیگر برنامه ها غبارروبی مزار شهدا به منظور گرامیداشت یاد و خاطره یاران سفر کرده و تجدید پیمان با آرمان های انقلاب اسلامی با مشارکت اعضای کانون در مشهد و شهرستانها عنوان کرد.