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۱۹ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۵۸

بازبینی فیلم‌های سینمایی ایرانی به پایان رسید

بازبینی فیلم‌های سینمایی ایرانی رسیده به دبیرخانه بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر توسط هیئت انتخاب پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت انتخاب سینمای ایران پس از بازبینی تمامی آثار رسیده ساعات پایانی جمعه شب به کار خود پایان داد. هیئت انتخاب بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر پس از جمع بندی، اسامی فیلم‌های بخش مسابقه سینمای ایران را 21 دی ماه اعلام می کنند. 

کار هیئت انتخاب جمعه شب(18 دی ) به پایان رسیده است و دبیر خانه  دیگر فیلمی را مورد بازبینی قرار نمی دهد. حتی فیلم‌های "کیفر" حسن فتحی و "هفت دقیقه تا پاییز" علیرضا امینی نیز در لحظات پایانی  بازبینی شدند.

اعضای هیئت انتخاب عبارت بودند از : سیدعلیرضا سجادپور، بهمن حبشی، انسیه شاه‌حسینی، محسن علی‌اکبری، حبیب کاوش، مجید رضا بالا و حجت‌الله سیفی.

 بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر از 5 تا 15 بهمن ماه برگزار می‌شود.

کد مطلب 1013926

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