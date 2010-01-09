به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت انتخاب سینمای ایران پس از بازبینی تمامی آثار رسیده ساعات پایانی جمعه شب به کار خود پایان داد. هیئت انتخاب بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر پس از جمع بندی، اسامی فیلم‌های بخش مسابقه سینمای ایران را 21 دی ماه اعلام می کنند.

کار هیئت انتخاب جمعه شب(18 دی ) به پایان رسیده است و دبیر خانه دیگر فیلمی را مورد بازبینی قرار نمی دهد. حتی فیلم‌های "کیفر" حسن فتحی و "هفت دقیقه تا پاییز" علیرضا امینی نیز در لحظات پایانی بازبینی شدند.

اعضای هیئت انتخاب عبارت بودند از : سیدعلیرضا سجادپور، بهمن حبشی، انسیه شاه‌حسینی، محسن علی‌اکبری، حبیب کاوش، مجید رضا بالا و حجت‌الله سیفی.

بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر از 5 تا 15 بهمن ماه برگزار می‌شود.