استاد دانشگاه آزاد کرج به عنوان پژوهشگر نمونه کشور معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، پروفسور علی شکوه فر از استادان نیمه وقت گروه متالوژی این دانشگاه است که به عنوان پژوهشگر نمونه کشور معرفی شد.

علاوه بر این یکی دیگر از استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج موفق شده دو ژن جدید را به ثبت برساند.

دکتر "مهروز دزفولیان"، عضو هیئت علمی تمام وقت گروه میکروبیولوژی این دانشگاه است که توانسته دو ژن را به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به ثبت برساند.

نام این دو ژن به ثبت رسیده را به این شرح اعلام شده است:

1- Leptolyngbya sp.ISC 40 16S ribosomal RNA gene, partial sequence

2- Plectonema sp.ISC 33 16S ribosomal RNA gene, partial sequence



دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج یکی از هفت دانشگاه جامع کشور به شمار می رود که دارای 550 استاد عضو هیئت علمی است و اکنون بیش از 30 هزار دانشجو در 95 رشته تحصیلی از کاردانی تا دکترای تخصصی در دانشگاه در حال تحصیل هستند.