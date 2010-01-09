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۱۹ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۲۵

استاد دانشگاه آزاد کرج به عنوان پژوهشگر نمونه کشور معرفی شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: پروفسور علی شکوه فر از استادان گروه متالوژی دانشگاه آزاد واحد کرج توانست در زمینه نانوتکنولوژی عنوان پژوهشگر نمونه کشور را کسب کند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، پروفسور علی  شکوه فر از استادان نیمه وقت گروه متالوژی این دانشگاه است که  به عنوان پژوهشگر نمونه کشور معرفی شد.

علاوه بر این یکی دیگر از استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج موفق شده دو ژن جدید را به ثبت برساند.

دکتر "مهروز دزفولیان"، عضو هیئت علمی تمام وقت گروه میکروبیولوژی این دانشگاه است که توانسته دو ژن را به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به ثبت برساند.

 نام این دو ژن به ثبت رسیده را به این شرح اعلام شده است: 
1- Leptolyngbya sp.ISC 40 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
2- Plectonema sp.ISC 33 16S ribosomal RNA gene, partial sequence


دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج یکی از هفت دانشگاه جامع کشور به شمار می رود که دارای 550 استاد عضو هیئت علمی است و اکنون بیش از 30 هزار دانشجو در 95 رشته تحصیلی از کاردانی تا دکترای تخصصی در دانشگاه در حال تحصیل هستند.

کد مطلب 1013928

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