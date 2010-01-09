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۱۹ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۲۲

فیلمهای جشنواره فجر در مازندران اکران می شود

فیلمهای جشنواره فجر در مازندران اکران می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مازندرانی ها فیلمهای جشنواره فجر را در استان به نظاره خواهند نشست.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ارشاد مازندران ظهر شنبه در جلسه ستاد برگزاری جشنواره سراسری فلیم فجر در ساری گفت: بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر همزمان با تهران در ساری و چالوس برگزار می شود.

هادی ابراهیمی افزود: این رویداد تنها یکبار در مازندران برگزار شده است و با توجه به استقبال انجام شده تصمیم گرفتیم با همکاری و تعامل ارزنده استاندار مازندران، میزبان این رویداد بزرگ سینمایی باشیم.

وی اظهار داشت: بیست و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر رهاوردهای پرباری برای رونق سینما در استان گردشگرپذیر مازندران به همراه خواهد داشت.

ابراهیمی افزود: جشنواره بین‌المللی فیلم فجر یکی از بهترین جشن‌های ملی ماست که بزرگترین خانواده هنری کشور را در بر می‌گیرد و در کنار این جمع بزرگ سینمایی است که جایگاه و اهداف جشنواره تبیین می‌شود.

وی ضمن قدردانی از استاندار مازندران از سایر مسئولان و هنرمندان استان خواست تا در جشنواره فیلم فجر به عنوان جشن ملی سینما که یک رویداد بزرگ برای هنر و صنعت سینمای کشور و خانواده پرتلاش این حوزه است، مشارکت داشته باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: برگزاری همزمان جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در ساری و چالوس یک رویداد بزرگ فرهنگی، هنری در استان مازندران است که متناسب با شان فرهنگی استان برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد: مازندران دارای جایگاهی رفیع و تاثیرگذار در عرصه فرهنگ و هنر کشور است و قابلیت میزبانی ‌از این جشنواره را دارد.

کد مطلب 1013929

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