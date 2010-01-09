فیلمهای جشنواره فجر در مازندران اکران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ارشاد مازندران ظهر شنبه در جلسه ستاد برگزاری جشنواره سراسری فلیم فجر در ساری گفت: بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر همزمان با تهران در ساری و چالوس برگزار می شود.

هادی ابراهیمی افزود: این رویداد تنها یکبار در مازندران برگزار شده است و با توجه به استقبال انجام شده تصمیم گرفتیم با همکاری و تعامل ارزنده استاندار مازندران، میزبان این رویداد بزرگ سینمایی باشیم.

وی اظهار داشت: بیست و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر رهاوردهای پرباری برای رونق سینما در استان گردشگرپذیر مازندران به همراه خواهد داشت.

ابراهیمی افزود: جشنواره بین‌المللی فیلم فجر یکی از بهترین جشن‌های ملی ماست که بزرگترین خانواده هنری کشور را در بر می‌گیرد و در کنار این جمع بزرگ سینمایی است که جایگاه و اهداف جشنواره تبیین می‌شود.

وی ضمن قدردانی از استاندار مازندران از سایر مسئولان و هنرمندان استان خواست تا در جشنواره فیلم فجر به عنوان جشن ملی سینما که یک رویداد بزرگ برای هنر و صنعت سینمای کشور و خانواده پرتلاش این حوزه است، مشارکت داشته باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: برگزاری همزمان جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در ساری و چالوس یک رویداد بزرگ فرهنگی، هنری در استان مازندران است که متناسب با شان فرهنگی استان برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد: مازندران دارای جایگاهی رفیع و تاثیرگذار در عرصه فرهنگ و هنر کشور است و قابلیت میزبانی ‌از این جشنواره را دارد.

