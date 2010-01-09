شورای ترافیک شهرستان تبریز احیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمود چمنی ظهر شنبه در بازدید از شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه افزود: امیدواریم با تشکیل شورای ترافیک شهرستان تبریز مصوبات و اقدامات مورد نیاز ترافیکی در شهر تبریز با رعایت سلسله مراتب تصویب و مشکلات ترافیکی شهر تبریز حل شود .

وی سرویس دهی اتوبوس های تندرو را مثبت ارزیابی کرد و افزود : سرویس دهی و جابجایی سریع اتوبوس های این مسیر در کلانشهری مثل تبریز قابل قبول است.

چمنی در عین حال خواستار نظارت دقیق بر نحوه سرویس دهی این اتوبوسها شد و گفت: افزایش تعامل با مسافران و شهروندان جهت پرداخت صحیح و اصولی کرایه سفر و استفاده تمامی شهروندان از کارت بلیط در تمامی خطوط به ویژه در خط تندرو ضروری است .

چمنی مهمترین مشکل شرکت واحد اتوبوسرانی را تفاوت هزینه و درآمد ذکر کرد و گفت: اگر ذهن مدیران این شرکت از بدهی و کسری بودجه فارغ شود دغدغه مجموعه مدیریتی برای اداره هر چه بهتر ناوگان اتوبوسرانی به اوج توسعه و ارتقاء خدمات خواهد انجامید و به تبع آن راحتی سفر «ایاب و ذهاب» شهروندان و مردم را به دنبال خواهد داشت .

فرماندار تبریز از پیگیری مطالبات اتوبوسرانی از وزارت کشور خبر داد و افزود: با پیگیریهای لازم نسبت به جذب اعتبارات تخصیص یافته از وزارت کشور گامهای موثری برای رفع مشکلات مالی شرکت واحد برداشته خواهد شد .

وی همچنین اظهار امیدواری کرد: با ایجاد مسیر ویزه اتوبوس در محدوده مرکزی شهر جهت توسعه خدمات گامهای موثری برداشته خواهد شد .

چمنی با مهم دانستن حساسیت کاری و خدمات رسانی در شرکت واحد گفت: اگر حتی یک روز خدمات رسانی اتوبوسهای این شرکت در سطح شهر قطع شود واقعا قابل تصور نیست که چه مشکلاتی در شهر به وجود آید.