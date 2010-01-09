  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۹ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۴۸

شورای ترافیک شهرستان تبریز احیا می شود

شورای ترافیک شهرستان تبریز احیا می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: فرماندار تبریز از احیای شورای ترافیک شهرستان تبریز به ریاست فرماندار تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمود چمنی ظهر شنبه در بازدید از شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه افزود: امیدواریم با تشکیل شورای ترافیک شهرستان تبریز مصوبات و اقدامات مورد نیاز ترافیکی در شهر تبریز با رعایت سلسله مراتب تصویب و مشکلات ترافیکی شهر تبریز حل شود.

وی سرویس دهی اتوبوس های تندرو را مثبت ارزیابی کرد و افزود: سرویس دهی و جابجایی سریع اتوبوس های این مسیر در کلانشهری مثل تبریز قابل قبول است.

چمنی در عین حال خواستار نظارت دقیق بر نحوه سرویس دهی این اتوبوسها شد و گفت: افزایش تعامل با مسافران و شهروندان جهت پرداخت صحیح و اصولی کرایه سفر و استفاده تمامی شهروندان از کارت بلیط در تمامی خطوط به ویژه در خط تندرو ضروری است.

چمنی مهمترین مشکل شرکت واحد اتوبوسرانی را تفاوت هزینه و درآمد ذکر کرد و گفت: اگر ذهن مدیران این شرکت از بدهی و کسری بودجه فارغ شود دغدغه مجموعه مدیریتی برای اداره هر چه بهتر ناوگان اتوبوسرانی به اوج توسعه و ارتقاء خدمات خواهد انجامید و به تبع آن راحتی سفر «ایاب و ذهاب» شهروندان و مردم را به دنبال خواهد داشت.

فرماندار تبریز از پیگیری مطالبات اتوبوسرانی از وزارت کشور خبر داد و افزود: با پیگیریهای لازم نسبت به جذب اعتبارات تخصیص یافته از وزارت کشور گامهای موثری برای رفع مشکلات مالی شرکت واحد برداشته خواهد شد.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد: با ایجاد مسیر ویزه اتوبوس در محدوده مرکزی شهر جهت توسعه خدمات گامهای موثری برداشته خواهد شد.

چمنی با مهم دانستن حساسیت کاری و خدمات رسانی در شرکت واحد گفت: اگر حتی یک روز خدمات رسانی اتوبوسهای این شرکت در سطح شهر قطع شود واقعا قابل تصور نیست که چه مشکلاتی در شهر به وجود آید.

وی اضافه کرد: از این لحاظ خدمات اتوبوسرانی پویا، زنده و لحظه ای به شمار می رود که هر لحظه در خدمت شهروندان و مردم شریف تبریز است.

کد مطلب 1013932

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها