"آواتار" به پر فروشترین فیلم تاریخ نزدیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، "آواتار" تا این لحظه رقم فروش خود را به رقم 1.131 میلیارد دلار رسانده که از این رقم 800 میلیون دلار مربوط به فروش فیلم در خارج از آمریکای شمالی بوده ‌است.



"آواتار" در نخستین روز نمایش خود در کشور چین 5.3 میلیون دلار و در مجموع سه روز اول 14.4 میلیون دلار فروخته است. به این ترتیب "آواتار" به سرعت در حال رسیدن به عنوان پر فروشترین فیلم تاریخ سینماست.عنوانی که تا این لحظه در اختیار فیلم " شوالیه تاریکی" ساخته کریستوفر نولان قرار دارد.



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