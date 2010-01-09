42 میلیارد ریال خسارات به کشاورزان بیمه گزار زنجان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، یوسف حیدری ظهر شنبه در جلسه کارگروه کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر هفت هزار نفر کشاورز در استان زنجان دریافت می کنند و از ابتدای امسال تاکنون محصولات زراعی 14 هزار کشاورز استان تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.

وی بیشترین عامل خسارت به محصولات کشاورزی استان زنجان را سرمازدگی، خشکسالی و بارش تگرگ عنوان کرد و ادامه داد:‌ این عوامل طبیعی در سال زراعی جاری به باغات انگور شهرستانهای ابهر و خرمدره خسارت زیادی وارد کرد.

حیدری افزود:‌ کشاورزان خسارت دیده این منطقه از سوی صندوق بیمه محصولات کشاورزی 30 میلیارد ریال غرامت دریافت کردند.

مدیر صندوق حمایت از کشاورزی استان زنجان گفت: امسال 100 هزار هکتار از باغات و اراضی، 45 هزار راس دام و 80 درصد طیور استان تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی و دامی قرار دارند.

حیدری بر لزوم بیمه کردن محصولات دامی و کشاورزی توسط دامدارن و کشاورزان تاکید کرد و افزود: بیمه محصولات، از تحمل خسارات مالی بالا براثر عوامل طبیعی توسط دامداران و کشاورزان جلوگیری کرده و موجب جبران بخشی از خسارات آنان خواهد شد.