کشور در تولید ورقهای نوردی آلومینیومی از آلیاژ 5083-AA خودکفا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با تدوین دانش فنی ورقهای نوردی آلومینیومی از آلیاژ 5083-AA که به همت پژوهشگران مرکز خدمات تخصصی توسعه تکنولوژی پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی انجام شده است، تولید این ورقها با نظارت و همکاری متخصصان این مرکز در یکی از شرکتهای داخلی آغاز شد.

سعید ارشاد- مدیر این پروژه از خودکفایی صد در صد کشور در تولید این نوع ورقها خبر داد.

وی گفت: این خودکفایی در صورتی حاصل شده است که صنایع کشور، پیش از این نیازهای خود را در این بخش از خارج تامین می کردند و حتی در برهه ‌های زمانی خاصی به دلیل تحریم امکان واردات آنها به هیچ نحوی میسر نیست.

ارشاد با اشاره به کیفیت ورقهای تولید شده افزود: به دلیل کنترل دقیقی که در هر یک از مراحل تولید از جمله آلیاژسازی، عملیات کیفی مذاب و تولید شمش و نورد، عملیات حرارتی خاص هر کدام از گروه‌های آلیاژی و ... وجود دارد، محصولات تولید شده از جایگاه کیفی بالا و قابل رقابت با محصولات خارجی برخوردار هستند.

مرکز خدمات تخصصی توسعه تکنولوژی پیش از این نیز موفق به تدوین دانش فنی و تولید چندین نوع ورق و کویل تسمه های آلومینیومی از آلیاژهای سری 5000 در حالتهای عملیاتی خاص مورد نیاز صنایع مختلف، از آلیاژ سخت گروه 7000 و در ضخامت کم، شده است.

این محصولات که با توجه به گرید خاص آلیاژی از جمله محصولات استراتژیک بوده و امکان واردات آنها به کشور وجود ندارد، تولید و جهت استفاده در صنعت، در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته است.

