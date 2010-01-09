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۱۹ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۰۵

قالیباف:

پادگان قلعه مرغی در دهه فجر به شهر تهران می پیوندد

پادگان قلعه مرغی در دهه فجر به شهر تهران می پیوندد

شهردار تهران در جمع خبرنگاران از آزادسازی مجموعه پادگان قلعه مرغی به عنوان آرزوی 25 ساله تهرانیها یاد کرد و گفت: امیدواریم در دهه فجر امسال این مجموعه که با هزینه ای قریب به 500 میلیارد تومان تملک شده به شهر تهران بپیوندد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف امروز در حاشیه مراسم افتتاح 21 عنوان طرح در قالب دهها پروژه عمرانی، ترافیکی، خدماتی، اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 19 با اعلام این مطلب افزود: مجموعه پادگان قلعه مرغی شهر تهران و مخصوصا جنوب شهر را تحت تاثیر قرار خواهد داد و این کار یکی از مهمترین نقاط توسعه ای در شهر تهران خواهد بود.

وی ادامه داد: در خصوص تملک این پادگان باید از نیروهای مسلح و مجموعه یگانهای پروازی قدردانی کنم که همکاری خوبی در این زمینه داشتند. درست است که شهرداری در این زمینه پول پرداخت کرده اما اگر همکاری آنها نبود این اتفاق نمی افتاد.

قالیباف در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص تونل توحید گفت: بازار شایعات این روزها داغ است و توضیحات من در این خصوص تکراری می شود. من نمی دانم چرا امروز پروژه تونل توحید برای برخی حساس شده است، البته این تونل برای مردم شهر تهران حتما یک آرزو است.

وی اضافه کرد: این پروژه به زودی به بهره برداری می رسد.

  وقتی تونل توحید افتتاح شود و مردم از آن عبور کنند و زیباییها، قدرت فنی و عظمت آن را ببینند همه شایعات و سوء تفاهمها در مورد آن حل و فصل می شود 
قالیباف
شهردار تهران در ادامه گفت: در خصوص این پروژه بزرگ هر روز شایعاتی منتشر می شود و می گویند اینجا و آنجایش ریزش کرده و من می گویم هیچکدام از این حرفها صحت ندارد. مثل آن روزی که در قسمت بالای تونل کار تاسیسات در حال انجام بود که آمدند و گفتند ما دیدیم که زیر آن را با شمع نگه می دارند. مگر تونل شمعی است که کسی بخواهد آن را با شمع نگه دارد؟ به گفته قالیباف وقتی تونل توحید افتتاح شود و مردم از آن عبور کنند و زیباییها، قدرت فنی و عظمت آن را ببینند همه این موضوعها حل و فصل می شود.

وی در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز در بخشی از نقاط حاشیه ای شهر گفت: ما مکلفیم در بخشهایی از محدوده شهر که ساخت و ساز غیر مجاز انجام می شود برخورد کنیم . امروز در شمال تهران جلوی همه ساخت و سازهای غیر مجاز به سمت ارتفاعات را گرفته ایم. در شرق تهران هم در منطقه مسگرآباد همین مشکلات بود که کاملا آنجا تحت کنترل قرار گرفت.

قالیباف در خصوص منطقه مرتضی گرد هم گفت : یک بخش این منطقه در جنوب اتوبان آزادگان است که محدوده خارج شهر و حریم واقع شده است. متاسفانه تقسیمات کشوری به گونه ای است که برخی جاها که نزدیک تهرانند به عنوان روستا یا شهرهای کوچک مثل چهاردانگه در حالی که در حاشیه تهران هستند به نوعی خود را تهرانی محسوب می کنند ولی به صورت دهداری و شهرداریهای کوچک اداره می شوند و بخشداریها آنها را کنترل می کنندو شهرداری تهران هیچ نقشی در این زمینه ندارد.

  ما مکلفیم در بخشهایی از محدوده شهر که ساخت و ساز غیرمجاز انجام می شود برخورد کنیم . امروز در شمال تهران جلوی همه ساخت و سازهای غیرمجاز به سمت ارتفاعات را گرفته ایم و در شرق تهران هم در منطقه مسگرآباد همین مشکلات بود که کاملاتحت کنترل قرار گرفت
شهردار تهران
وی افزود: در طرح جامع که به تصویب شورای عالی شهرسازی هم رسیده و دولت برای اجرا آن را ابلاغ کرده بخشی وجود دارد تحت عنوان تقسیمات کشوری که در آن این مشکلات حل خواهد شد و این شهرهای کوچک که چسبیده به تهران و حریم آن هستند در حریم تهران تعیین تکلیف شوند تا شهرداری تهران بتواند بر آنها نظارت و کنترل قانونی پیدا کند و ما منتظریم زودتر این اتفاق بیفتد.

شهردار تهران ادامه داد: مرتضی گرد جز شهر تهران نیست به همین خاطر فرمانداری و استانداری تلاش می کنند که بتوانند از ساخت و سازهای غیر مجازی که آنجا به صورت غیر قانونی اتفاق می افتد برخورد کنند. البته اگر از شهرداری کمکی بخواهند – که خواسته اند – ما حتما همکاری را با مجموعه فرمانداری و استانداری خواهیم داشت.

وی در پایان منطقه 19 شهرداری تهران را جز مناطق اولویت دار دانست و گفت : امروز21 پروژه مختلف در منطقه 19 با اعتباری بالغ بر 34 میلیارد تومان افتتاح شد.

قالیباف افزود : در چهارسال گذشته منطقه 19 در حوزه های مختلف با پیشرفت و رشد قابل قبولی مواجه بوده است. مخصوصا در حوزه ترافیکی، در گذشته حرکتهای شرقی غربی در این منطقه امکانپذیر نبود که هم اکنون با خیابان شقایق که باز شده و فاز چهار آن در آینده نزدیک در نیمه نخست سال آینده به اتمام می رسد و دسترسی به اتوبان آیت الله سعیدی از اینجا برقرار می شود شرایط در این منطقه بهتر خواهد شد.

کد مطلب 1013950

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