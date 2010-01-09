پادگان قلعه مرغی در دهه فجر به شهر تهران می پیوندد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف امروز در حاشیه مراسم افتتاح 21 عنوان طرح در قالب دهها پروژه عمرانی، ترافیکی، خدماتی، اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 19 با اعلام این مطلب افزود: مجموعه پادگان قلعه مرغی شهر تهران و مخصوصا جنوب شهر را تحت تاثیر قرار خواهد داد و این کار یکی از مهمترین نقاط توسعه ای در شهر تهران خواهد بود.
وی ادامه داد: در خصوص تملک این پادگان باید از نیروهای مسلح و مجموعه یگانهای پروازی قدردانی کنم که همکاری خوبی در این زمینه داشتند. درست است که شهرداری در این زمینه پول پرداخت کرده اما اگر همکاری آنها نبود این اتفاق نمی افتاد.
قالیباف در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص تونل توحید گفت: بازار شایعات این روزها داغ است و توضیحات من در این خصوص تکراری می شود. من نمی دانم چرا امروز پروژه تونل توحید برای برخی حساس شده است، البته این تونل برای مردم شهر تهران حتما یک آرزو است.
وی اضافه کرد: این پروژه به زودی به بهره برداری می رسد.
|وقتی تونل توحید افتتاح شود و مردم از آن عبور کنند و زیباییها، قدرت فنی و عظمت آن را ببینند همه شایعات و سوء تفاهمها در مورد آن حل و فصل می شود
|قالیباف
وی در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز در بخشی از نقاط حاشیه ای شهر گفت: ما مکلفیم در بخشهایی از محدوده شهر که ساخت و ساز غیر مجاز انجام می شود برخورد کنیم . امروز در شمال تهران جلوی همه ساخت و سازهای غیر مجاز به سمت ارتفاعات را گرفته ایم. در شرق تهران هم در منطقه مسگرآباد همین مشکلات بود که کاملا آنجا تحت کنترل قرار گرفت.
قالیباف در خصوص منطقه مرتضی گرد هم گفت : یک بخش این منطقه در جنوب اتوبان آزادگان است که محدوده خارج شهر و حریم واقع شده است. متاسفانه تقسیمات کشوری به گونه ای است که برخی جاها که نزدیک تهرانند به عنوان روستا یا شهرهای کوچک مثل چهاردانگه در حالی که در حاشیه تهران هستند به نوعی خود را تهرانی محسوب می کنند ولی به صورت دهداری و شهرداریهای کوچک اداره می شوند و بخشداریها آنها را کنترل می کنندو شهرداری تهران هیچ نقشی در این زمینه ندارد.
|ما مکلفیم در بخشهایی از محدوده شهر که ساخت و ساز غیرمجاز انجام می شود برخورد کنیم . امروز در شمال تهران جلوی همه ساخت و سازهای غیرمجاز به سمت ارتفاعات را گرفته ایم و در شرق تهران هم در منطقه مسگرآباد همین مشکلات بود که کاملاتحت کنترل قرار گرفت
|شهردار تهران
شهردار تهران ادامه داد: مرتضی گرد جز شهر تهران نیست به همین خاطر فرمانداری و استانداری تلاش می کنند که بتوانند از ساخت و سازهای غیر مجازی که آنجا به صورت غیر قانونی اتفاق می افتد برخورد کنند. البته اگر از شهرداری کمکی بخواهند – که خواسته اند – ما حتما همکاری را با مجموعه فرمانداری و استانداری خواهیم داشت.
وی در پایان منطقه 19 شهرداری تهران را جز مناطق اولویت دار دانست و گفت : امروز21 پروژه مختلف در منطقه 19 با اعتباری بالغ بر 34 میلیارد تومان افتتاح شد.
قالیباف افزود : در چهارسال گذشته منطقه 19 در حوزه های مختلف با پیشرفت و رشد قابل قبولی مواجه بوده است. مخصوصا در حوزه ترافیکی، در گذشته حرکتهای شرقی غربی در این منطقه امکانپذیر نبود که هم اکنون با خیابان شقایق که باز شده و فاز چهار آن در آینده نزدیک در نیمه نخست سال آینده به اتمام می رسد و دسترسی به اتوبان آیت الله سعیدی از اینجا برقرار می شود شرایط در این منطقه بهتر خواهد شد.
نظر شما