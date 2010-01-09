مصرف بنزین در منطقه کرج 8.5 درصد کاهش یافت

ابراهیم شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج میزان مصرف را در این مدت 596 میلیون و 895 هزار لیتر بنزین خواند و افزود:‌ کم شدن سهمیه ماهانه خودروهای شخصی از دلایل عمده کاهش این مصرف است.

وی اظهار داشت: همچنین در این مدت 37 میلیون و 852 هزار لیتر بنزین سوپر در این منطقه مصرف شد که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از افزایش 76.9 درصدی برخوردار بود.

شکوری علت کاهش قیمت بنزین سوپر از هر لیتر پنج هزار و 400 ریال به یک هزارو 500 ریال را با استفاده از کارت سوخت دلیل افزایش مصرف این فرآورده نفتی در کرج ذکر کرد.

وی گفت:‌ در همین مدت 68 میلیون و 422 هزار لیتر نفت سفید در منطقه کرج مصرف شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش 18.6 درصدی را نشان می دهد.

شکوری افزود:‌ همچنین در 9 ماه گذشته 366 میلیون و 456 هزار لیتر نفت گاز در این منطقه به مصرف رسیده که نسب به مدت مشابه سال گذشته 3.8 درصد کاهش یافته است.

وی یادآور شد:‌ در همین مدت 131 میلیون و 524 هزار لیتر نفت گاز در منطقه کرج به مصرف نیروگاهی رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 28درصدی را نشان می دهد.

این مسئول همچنین گفت:‌ در 9 ماه گذشته 115 میلیون و 755 هزار لیتر نفت کوره در این منطقه به مصرف رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 1.4 درصد افزایش یافته است.

وی افزود:‌ در همین مدت 195 میلیون و 202 هزار لیتر نفت کوره به مصرف نیروگاهی رسیده است که نسبت به مدت مشابه 44.9 کاهش نشان می دهد.

شکوری گفت:‌ در این مدت 44 میلیون و 220 تن گاز مایع نیز در منطقه کرج به مصرف رسید که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته0.2 درصد کاهش یافته است.

وی افزود:‌ مصرف نفت سفید نیز در این منطقه به علت بهره مندی جمعیت بیشتری از گاز طبیعی نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشته است.

شکوری اظهار داشت:‌ تمامی جایگاههای سوخت منطقه کرج در حال حاضر به سیستم جمع آوری بخارات بنزین مجهز هستند.

اکنون شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه کرج شهرستانهای ساوجبلاغ ، نظرآباد و کرج را تحت پوشش دارد.