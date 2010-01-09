ایده های خلاقانه هنری زمینه ساز اصلاح الگوی مصرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، شیرزاد نعمتی نیا صبح شنبه در جلسه ای با هنرمندان پیرامون نقش نهادهای فرهنگی در اصلاح الگوی مصرف با اشاره به اهمیت توجه به شعار اصلاح الگوی مصرف و نهادینه شدن این فرهنگ در جامعه گفت: با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال اصلاح الگوی مصرف،‌ حوزه هنری به عنوان یک دستگاه فرهنگی حرکت در جهت نهادینه شدن این شعار مهم و تغییر ساختار فرهنگی جامعه را در دستور کار خود قرار داده و در این زمینه اقداماتی در دست انجام است.

وی با بیان اینکه بحث اصلاح مصرف و تغییر فرهنگ جامعه نیازمند بستر و فرهنگ سازی مناسب است، در ادامه برخی از مصادیق اسراف در فرهنگ عمومی و تخریب منابع جامعه را در عرصه های مختلف اشاره و بر ضرورت فعالیت هنرمندان پیرامون فرهنگسازی و فعال سازی سازمانهای فرهنگی و هنری در زمینه تحقق این شعار مهم و کاربردی تاکید کرد.

رئیس حوزه هنری استان لرستان با اشاره به اهمیت و جایگاه نهادهای فرهنگی در این زمینه یادآور شد: حوزه هنری بر آن است تا جلسه هایی را با حضور اساتید، کارشناسان و هنرمندان برگزار و نتیجه برگزاری این نشستها را در قالب یک فعالیت فرهنگی و تولید آثار هنری ارزنده به جامعه عرضه کند.

نعمتی نیا بیان کرد: انتظار می رود که سازمانهای فرهنگی هنری با حمایت هنرمندان در زمینه تبیین و زمینه سازی فرهنگی اصلاح الگوی مصرف قدمهای مثبتی بردارند.

وی از هنرمندان خواست تا با طرح ایده های خلاقانه حوزه هنری را در حرکت به سوی نهادینه شدن این فرهنگ یاری کنند.

در این جلسه که تعداد 30 نفر از هنرمندان رشته های مختلف هنری حضور داشتند برخی از هنرمندان در مورد نهادینه شدن فرهنگ اصلاح الگوی مصرف در جامعه دیدگاه های خود را در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، هنری، سیاسی و ... بیان کردند.