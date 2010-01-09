ستادهای پیگیری مصوبات سفر رهبری در مازندران باید فعال شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران در استانداری افزود: کمیته اجرایی پیگیری مصوبات سفر اخیر رهبری به استان باید تشکیل و اجرایی شود.

وی از اختصاص اعتبار 45 میلیارد تومانی به نوشهر و چالوس در سفر مقام رهبری به استان خبر داد و افزود: از پتانسیل وزرا و مسئولان مازندرانی در کابینه باید استفاده بالفعل شود.

استاندار مازندران همچنین در بخش دیگری از سخنانش با اظهار تاسف از اینکه هنوز اقدام جدی برای توسعه استان صورت نگرفته است، تصریح کرد: تمام برنامه ها و طرحهای مسئولان باید در جهت سرمایه گذاری و ورود نقدینگی به استان باشد.

وی بیکاری و تورم را از دغدغه های اصلی مردم استان بیان کرد و افزود: متاسفانه هم اکنون در وضعیتی قرار داریم که سامانه اقتصادی درستی برای توسعه مازندران نداریم.

طاهایی در ادامه بر ضرورت برگزاری مستمر یادواره های شهدا در استان تاکید کرد و افزود: جاذبه های گردشگری مازندران باید از طریق رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب بیشتر اطلاع رسانی شود.

ولی الله فرزانه، معاون برنامه ریزی استانداری مازندران نیز گفت: اعتبارات ساخت دو ورزشگاه پنج هزار نفری در نوشهر و چالوس از محل سفر رهبری به این دو شهرستان تخصیص یافته است.

وی افزود: اعتبارات مربوط به احداث شهرک صنعتی فعال، دستگاه ام آر آی و سی تی اسکن و احداث کارخانه کمپوست به مازندران تخصیص یافته که باید این پروژه ها ظرف سه سال آینده بهره برداری شود.

