به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی تبت کاستم، دالایی لاما سفر خود را از روز سه شنبه 15 دی ماه آغاز کرده و دیروز جمعه 18 دی ماه این سفر را خاتمه داد. وی در نخستین روز سفر خود دررابطه با " تجلیل از تعالی" سخنرانی کرد.

1600 نفر از بودائیان تبت که برای حضور در این درسهای معنوی و زیارت معبد شهر بوداگایا که بودا 2500 سال پیش به روشنگری رسید به این شهر سفر کرده بودند.

450 نفر از بودائیان چین و 3 هزار بودایی از بوتان و سایر مناطق هیمالیایی در این درسها شرکت کردند.

دالایی‌لاما طی سخنرانی‌های خود اظهار داشت: وی احساس افتخار می‌کند که بودیسم تبتی را به عنوان سنت خالص نالاندا توصیف کند، سنتی که یکی از بزرگترین و اولین مراکز یادگیری بودایی در هند باستان بوده است.

رهبر معنوی بودائیان تبت در جمع راهبان و راهبه‌های بوداگایا گفت که جوامع رهبانی تبتی از مسئولیت حفظ، نگاهداری و ارتقای سنت بودیسم برخودارند و باید تلاشهای بیشتری برای مطالعه سنت بودائی تبت صورت دهند.

دالایی‌لاما به طور خاص تأکید کرد که جامعه رهبانی تبت باید ارزشهای بودائی را به‌شدت مورد تأکید قراردهند برملا شدن اطلاعات راهبانی که داری زن و فرزند هستند نامناسب و شرم‌آور است.

راهبان بودائی چون کشیشهای کاتولیک با حفظ شرایط تجرد در سنت دینی خود به خدمات در صومعه می‌پردازند.