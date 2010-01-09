مسابقات بسکتبال جام شیخ راشد قرعه کشی شد/ مهرام در گروه قهرمان

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات سال 2010 بسکتبال جام شیخ راشد دبی با حضور 10 تیم از کشورهای لبنان، امارات، سوریه ( دو تیم )، اردن، فیلیپین، مصر و ایران برگزار خواهد شد.

براساس قرعه کشی صورت گرفته برای این رقابتها تیم مهرام که به عنوان نماینده ایران و غرب آسیا به این تورنمنت دعوت شده است دیدارهای مرحله مقدماتی خود را در گروه A برگزار خواهد کرد. الریاضی لبنان که در دوره پیشین این رقابتها موفق به کسب عنوان قهرمانی شد یکی از حریفان مهرام در گروه A است.

گروه بندی مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال جام شیخ راشد دبی به شرح زیر است:

گروه A : مهرام ایران ، الریاضی لبنان، الوحده سوریه، الجزیره مصر و تیم ملی امارات

گروه B : زین اردن، الجلا سوریه، شانویل لبنان، اسمارت فیلیپین و النصر امارات

رقابتهای بسکتبال قهرمانی جام شیخ راشد دبی 24 دی آغاز شده و تا چهارم بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

تیم مهرام که قهرمان سال 2006 این مسابقات است برای حضور در دور جدید رقابتها روز سه شنبه تهران را به مقصد دبی ترک خواهد کرد.