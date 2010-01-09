به گزارش خبرگزاری مهر از اسکرین دیلی، این فیلم در چهار رشته بهترین فیلم، بهترین بازیگر نقش اول زن (نومی راپاس) ، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد(سون برتیل تاوب ) و بهترین فیلمبرداری نامزد جایزه سالانه فیلم سوئد موسوم به "گالد باگه" است.



34 عضو هیئت داوران موسسه فیلم سوئد فیلم "دختر" ساخته فردریک ادفلدت و "ستاره های تابان " ساخته لیزا سیوس را نیز در چهار رشته نامزد دریافت جایزه کرده‌اند.



مراسم اهدای جوایز سالانه سینمای سوئد روز 25 ژانویه در استکهلم برگزار می‌شود.فیلم "دختری با خالکوبی اژدها" از جمله موفقترین محصولات سینمای سوئد در سالهای اخیر بوده که در سال 2009 در جشنواره های معتبر جهانی خوش درخشیده‌ است.

"دختری با خالکوبی اژدها"همچنین در سه رشته کارگردانی، فیلم و نویسندگی نامزد دریافت جایزه فیلم اروپا نیزهست.