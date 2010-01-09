سفارش رنگهای مصنوعی برای کیکهای تولد عوارض دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد رضا معین ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: سفارش کیک یا شیرینی باید به شیرینی فروشیهای معتبر داده شود و علاوه بر آن از مدیر فروشگاه نیز باید در مورد رنگهای خوراکی مورد استفاده نیز سئوال کرد.

وی خاطرنشان کرد: در برخی از موارد گزارشهایی مبنی بر استفاده از رنگهایی که استانداردهای لازم را ندارند دریافت شده که توسط بازرسان دانشگاه علوم پزشکی کنترلهای لازم صورت گرفته و رنگهای غیر مجاز از بازار جمع آوری شده است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز متذکر شد: استاندارد نبودن رنگها بیشتر مربوط به توزیع نامناسب آنها، ورود غیر قانونی به کشور و از تاریخ مصرف گذشتن آنها بوده ضمن اینکه تقاضای مصرف کننده نیز عامل مهمی به شمار می رود که تولید کننده را مجبور به استفاده از رنگهای طبیعی می کند.

معین با تاکید بر اینکه مواد رنگی که از رنگ دهنده های طبیعی به دست می آیند مطمئن ترین رنگها برای استفاده های خوراکی به شمار می رود، افزود: در گذشته بسیاری از این ترکیبات طبیعی برای رنگ دادن به مواد غذایی مورد استفاده قرار می گرفتند اما امروز عوامل مختلفی موجب فراموشی در استفاده از آنها شده است.

وی دوری از سنتهای گذشته را یکی از عوامل کاهش استفاده از رنگ دهنده های طبیعی دانست و افزود: به طور مثال روشهای استفاده از زرشک برای رنگ دادن به غذاها که در گذشته استفاده می شده امروز فراموش شده که باید به شیوه مناسب آنها را احیا کرد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اینکه ترکیبات رنگی موجود در زعفران، کاکائو، زرشک، گوجه فرنگی و سبزیجاتی مانند شوید از رنگ دهنده های طبیعی هستند، افزود: این ترکیبات علاوه بر خاصیت رنگ دهندگی، دارای ارزش دارویی نیز هستند.

به گفته معین گران قیمت بودن برخی از رنگهای طبیعی مانند زعفران نیز یکی دیگر از عواملی بوده که استفاده از آنها را محدود کرده است.