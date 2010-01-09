آتش نشانان 67 شهروند را نجات دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، در دو روز پایانی هفته گذشته 10 واحد مسکونی، 8 دستگاه وسیله نقلیه، 3 فروشگاه و چند مورد دیگر با آتش‌سوزی روبرو شدند که با حضور به موقع آتش‌نشانان همه این آتش‌سوزیها مهار، کاملاً خاموش و از بروز خسارات بیشتر جلوگیری شد.

آتش‌نشانان همچنین عملیات امداد و نجات را در حوادث گوناگون از جمله 21 حادثه رانندگی، 13 حادثه آسانسور، 12 حادثه گرفتار شدن افراد در اماکن مختلف، 6 حادثه گیر کردن حلقه انگشتری در انگشت و 4 حادثه نشت آب در منازل مسکونی انجام دادند.

در 48 ساعت گذشته 1278 آتش‌نشان با بکارگیری 416 دستگاه خودروی ایمنی و آتش‌نشانی 77 ساعت عملیات خاموش کردن آتش و امداد و نجات را انجام دادند.

در این مدت تهران بزرگ شاهد 27 آتش‌سوزی و 92 حادثه مختلف دیگر بود که بر اثر آن 25 شهروند آسیب دیدند. این حوادث تلفات جانی نداشت.