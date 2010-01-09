حوادث عاشورا برنامه ریزی شده بود/ اشتغال اولویت اول استاندار ایلام باشد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مصطفی محمد نجار ظهر شنبه در آیین تودیع و معارفه استاندار ایلام افزود: اما خوشبختانه ملت ایران پاسخ آنها را داد و آمدن ملت ایران به صحنه پیامهایی داشت که مهمترین آن حمایت قاطع از ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب است.

این مسئول با اشاره به اینکه اکنون اینترنت و ماهواره ابزار شیطانی دشمن شده است و از این طریق بر روی جوانان سرمایه گذاری می کند، خاطرنشان کرد: دشمن برای ضربه زدن به این نظام سرمایه گذاری بسیار سنگینی کرده و امروز در قالب تهدید نرم به جنگ ملت ایران آمده است.

وی یادآور شد: کمکهای رسانه ای، اطلاعاتی، امنیتی و مالی به آشوبگران از طرف سردمداران آمریکا، انگلیس و اسرائیل، ماهیت سران فتنه را آشکار کرده است.

توجه به اشتغال از اولویتهای کاری استاندار جدید ایلام باشد

وزیر کشور در ادامه با اشاره به آمار بالای بیکاری در استان ایلام خاطرنشان کرد: توجه به ناهنجاری های فرهنگی و اشتغال جوانان باید از اولویتهای کاری استاندار جدید ایلام باشد.

وی افزود: توجه به مسائل و ناهنجاری های فرهنگی، اشتغال جوانان باید از مهمترین اولویتهای استاندار جدید ایلام باشد.

نجار خاطرنشان کرد: تصمیم گیری با محوریت مردم و خدمت بی منت به شهروندان نیز باید مورد توجه استاندار جدید قرار گیرد.

این مسئول با اشاره به اینکه مردم استان ایلام مردمی همدل هستند، خاطرنشان کرد: این همدلی باید در استان ایلام تقویت شود.

نجار عنوان کرد: امام خمینی(ره) با تکیه بر فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص) یک مدل جدید مدیریتی بنا نهاد که از همان اوایل انقلاب باعث هراس و ترس دشمن شد.

مردم برای مقابله با دشمنان از مسئولان جلوتر هستند

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام نیز در این مراسم گفت: خوشبختانه ملت بیدار و همیشه در صحنه ایران اسلامی نشان داده اند از مسئولان جلوتر حرکت می کنند و در راستای مقابله با دشمنان خارجی و داخلی همواره آماده جانفشانی هستند.

حجت الاسلام محمدنقی لطفی افزود: در حوادث اخیر ملت فهیم و با بصیرت ایران برنده و جریان فتنه مردود شدند.

در ادامه سفر وزیر کشور به استان ایلام، مصطفی محمد نجار و حجت الاسلام محمدنقی لطفی دیدار کرده و در خصوص مسائل روز به بحث و گفتگو پرداختند.

وزیر کشور و هیئت همراه به منظور شرکت در شورای اداری استان ایلام و همچنین تودیع و معارفه استاندار قدیم و جدید ایلام به این استان سفر کرده بود.

مجتبی اعلایی یکشنبه گذشته با تصویب هیئت وزیران به عنوان استاندار جدید ایلام معرفی شد. پیش از این سیدمحمد غروی استاندار ایلام بود.