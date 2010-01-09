تعریف سیاستهای کلان برای ارتقای دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا رزاقی روز شنبه در مراسم معارفه خود در محل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی افزود: مسئولیت سنگینی به من واگذار شده است و اهمیت علم و دانش که از آیات الهی به ما حکم شده است، این مسئولیت را بیش از پیش اهمیت می بخشد.

وی طراحی برنامه استراتژیک دانشگاه را بر اساس سند چشم انداز و فرمایشات امام (ره) و مقام معظم رهبری الزامی دانست و افزود: تاکنون 25 درصد از زمان رسیدن به اهداف چشم انداز از دست رفته است و در این راه باید تلاش بیشتری کنیم تا به اهداف چشم انداز برسیم.

رزاقی با اشاره به سرفصل های کلان برای ارتقای دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی گفت: ایجاد جو نشاط و رفاه در همه مراکز دانشگاه، توجه ویژه به گنجینه نخبگان و پیشکسوتان دانشگاه، تکریم و توجه به جایگاه اعضای هیئت علمی و کارکنان و توجه ویژه به دانشجویان و دستیاران دانشگاه از برنامه های در دست اقدام است.

وی اضافه کرد: حرکت بر اساس برنامه استراتژیک مشخص و در راستای سیاست های کلان کشوری، تقویت همکاری میان دانشگاهی، تمرکز بر اولویت ها با رویکرد مشتری محوری و توجه ویژه به ابعاد اعتقادی و فرهنگی دانشجویان و تسهیل و شفافیت در کارهای اداری بخش دیگری از سرفصل های کاری آینده خواهد بود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با اشاره به برنامه های خود برای ارتقای وضعیت دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی گفت: ارتقا و توسعه کیفی همه جانبه، ارتقای کیفیت دانشگاه و حرکت مبتنی بر شواهد از دیگر برنامه های ما در دانشگاه است.

وی تاکید کرد: از تفویض اختیار دریغ نمی کنم اما کنترل مستمر نیز در کار خواهم داشت. باید تاکید کنم که دست من به تنهایی صدا نخواهد داشت و همراهی همه اعضای دانشگاه می تواند دانشگاه را از آفت هایی که ممکن است ما را تهدید کند، دور نگه دارد.

به گزارش مهر، مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی روز شنبه 19 دی ماه بدون حضور وزیر بهداشت و با حضور معاونت آموزشی این وزارتخانه در محل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برگزار شد.

در این مراسم دکتر محمدرضا رزاقی رئیس مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو هیئت علمی گروه اورولوژی این دانشگاه به سمت سرپرستی دانشگاه منصوب شد.