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۱۹ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۱۸

"هنر همیشه بر حق بودن" منتشر شد

کتاب "هنر همیشه بر حق بودن" تألیف آرتور شوپنهاور با ترجمه عرفان ثابتی از سوی انتشارات ققنوس منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سقراط و افلاطون نسبت به سوفسطائیان دیدگاهی منفی داشتند و آنها را افرادی می‌دانستند که در قبال دریافت اجرت و بی‌توجه به حقیقت و عدالت به دیگران می‌آموختند چگونه هر ناراستی را راست و هر راستی را ناراست جلوه دهند. بنابراین آنها از سفسطه به این معنا نفرت داشتند. چرا که خواهان دستیابی به خیر و حقیقت بودند.

 آیا مقصود آرتور شوپنهاور از نگارش کتاب «هنر همیشه بر حق بودن» تمرینی در باب تعریض بوده؟ این جستار توصیه‌های عملی نیشداری دربارة چگونگی غلبه بر خصم در مجادله بیان می‌کند، توصیه‌هایی که بی‌هیچ عذر و بهانه‌ای ماکیاولیایی هستند. 

کد مطلب 1013981

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