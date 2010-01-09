به گزارش خبرنگار مهر، علی مبینی ‌دهکردی امروز در نشستی خبری با تاکید براینکه نیاز اصلی حال حاضر وزارت نفت این است که زیرساخت‌های لازم برای فعالیت نیروهای دانشگاهی در بخشهای فنی و عملیاتی و کسب تجربه و توان کافی فراهم شود، گفت: توجه به منابع انسانی، سیاستها و تجارب ملی و فراملی می‌تواند موجب ایجاد زیرساخت‌هایی شود که بازار کار ایران رابه یک بازار کار متعالی با محوریت دانش تبدیل کند.

وی با تاکید براینکه موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در یک ماموریت جدید باید در سه حوزه اقتصاد انرژی، مدیریت، منابع انسانی و بهره‌وری وراهبردهای فن‌آوری فعالیت کند، تصریح کرد: به این منظور موضوعات مربوط به طرح ملی و جامع انرژی، بررسی مسائل نیروی انسانی در بخش‌های مختلف صنعت نفت و تهیه نقشه راه مورد مطالعه قرار دارند.

به گفته این مقام مسئول، از این رو قرار است چهاردهمین همایش بین‌المللی نفت و گاز با محوریت مدیریت منابع انسانی در صنعت در روز 28 دی ماه توسط موسسه مطالعات بین المللی انرژی برگزار شود.

به گزارش مهر، مقالات ارائه شده به این همایش با هدف ارائه راهکارهایی برای نیازهای امروز و آینده صنعت نفت پذیرفته و داوری شده‌اند و قرار است پیشنهادهای مطرح شده در قالب مقاله‌ها توسط کارشناسان حاضر در جلسات بررسی و به صورت دستورالعمل‌های اجرایی کوتاه‌ مدت و بلند مدت به شرکتهای تابع وزارت نفت ابلاغ شود.

برای این گردهمایی تاکنون 150 مقاله در کمیته عملی انتخاب شده است، یک مقاله از مالزی، 30 مقاله دانشگاهی، 40 مقاله از مراکز صنعتی و تعدادی مقاله از سوی شرکتهای خارجی از جمله مقاله‌هایی هستند که ارائه می‌شوند. قرار است 36 مقاله به صورت شفاهی و 14 مقاله به صورت پوستر در این گردهمایی ارائه شود.

سیاست‌گذاری، برنامه ریزی و کارکردهای مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت از جمله مهم‌ترین موضوع های اصلی همایش مدیریت منابع انسانی در صنایع نفت و گاز است.