لبنان از آمریکا خواست به محرومیت شبکه المنار پایان دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان در گفتگو با "جان مک کین" سناتور آمریکایی در بیروت این موضوع را به عنوان یک خواسته از سوی دولت و حاکمیت لبنان مطرح کرد.

آمریکا از دسامبر سال 2004 شبکه المنار را در فهرست سازمانهای تروریستی خود قرار داده و پخش برنامه های آن را منع کرده است.

در بیانیه ای که روز جمعه دفتر سلیمان منتشر کرد، وی از واشنگتن خواسته است تا از تصمیم خود برای ادامه تحریم برخی شبکه های تلویزیونی تحت قانون مبارزه با تروریسم ،از جمله پخش برنامه های شبکه المنار منصرف شود.

درخواست دولت لبنان در حالی مطرح شده که اعضای مجلس نمایندگان آمریکا درماه دسامبر لایحه ای را تصویب کردند و طی آن خواستار اقدامات تنبیهی علیه شبکه های تلویزیونی شدند که آمریکا آنها را مروج تنفر علیه سیاستهای واشنگتن می داند.

تلویزیون "الاقصی" وابسته به حماس که از نوار غزه برنامه پخش می کند و تلویزیون المنار از جمله این شبکه ها هستند.

در همین رابطه وزیران اطلاع رسانی کشورهای عضو اتحادیه عرب قرار است در نشستی در 24 ژانویه در دفتر مرکزی این اتحادیه در قاهره، این لایحه آمریکا را مورد بررسی و بحث قرار دهند.