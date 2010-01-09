مجلس در انتظار لایحه سند ملی آب است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدرضا حاج اصغری بعد از ظهر شنبه در آستانه برگزاری همایش "الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب" در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سند ملی آب یکی از لوایح مهم در بخش کشاورزی است که برنامه بلند مدتی برای جلوگیری از هدر رفت آب در این بخش ارائه می دهد و هنوز به صورت رسمی به مجلس ارائه نشده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر کلیه راههای هدر رفت آب در بخش کشاورزی را در نظر بگیریم می بینیم که راندمان آب زیر 30 درصد است.

حاج اصغری افزود: طبق ماده 18 برنامه چهارم توسعه قرار بود 2 میلیون هکتار از زمینهای زراعی کشور به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شود که با توجه به نزدیک شدن پایان برنامه چهارم فقط بخش کمی از این رقم محقق شده است.

وی تصریح کرد: اگر راندمان آبیاری در بخش کشاورزی به 58 درصد برسد پتانسیل آبیاری زمینهای زراعی دو برابر می شود که در آن صورت تولید بسیاری از محصولات کشاورزی دارای توجیه اقتصادی خواهد شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با استناد به نبود مدیریت متمرکز برروی آب تصریح کرد: چند دستگاه بودن مدیریت آب در کشور باعث بروز مشکلات ساختاری شده است، چون هیچ دستگاهی مسئولیت کم کاری ها را به عهده نمی گیرد.

حاج اصغری افزود: از سال گذشته مجلس طرح تک پنجره ای کردن مدیریت آب را در دستور کار خود قرار داد و پس از 8 ماه فعالیت و بررسی های کارشناسی زمانی که قرار بود در صحن علنی مطرح شود به دلیل برخی از مصالح این موضوع مسکوت گذاشته شد.

وی تاکید کرد: اگر تمامی وظایف منشعب شده در موضوع آب مثل تولید، انتقال و توزیع به یک وزارتخانه سپرده شود و وظیفه مدیریت آب در وزارت خانه های نیرو، جهاد کشاورزی و تعاونی های آب در یک جا متمرکز شود می توان یک برنامه جامع برای صرفه جویی در مصرف آب تدوین کرد.

همایش " الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب " با همکاری استانداری خراسان رضوی، شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی، شرکت آب و فاضلاب مشهد، شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی، شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، سازمان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، شهرداری مشهد، شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی، موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق خراسان رضوی، دانشگاههای فردوسی و آزاد مشهد و بخش خصوصی اول اسفند ماه در هتل پردیسان مشهد برگزار می شود.